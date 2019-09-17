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Элегантный наряд: Иванка Трамп демонстрирует стильный осенний образ

Элегантный наряд: Иванка Трамп демонстрирует стильный осенний образ
22:43 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Старшая дочь Дональда Трампа однозначно выбрала свой фаворит в аксессуарах, которым будет дополнять осенние "луки".

37-летняя Иванка Трамп подчеркивает свое чувство стиля утонченным и женственным платком на шее.

Около двух недель назад в сети появились первые фото известной американской блондинки Иванки Трамп с новой прической. Она решила подчеркнуть свой официальный стиль короткой прической. Однако каре добавило ей не только строгости, но и женственности. Теперь она подчеркивает свою изящную шею, которую не прикрывает волосы, элегантными аксессуарами.

Накануне советник президента США отправлялась на официальную встречу. Во время выхода из дома папарацци удалось сделать несколько снимков, которые появились на фан-странице Иванки Трамп в Instagram.

 
 
 
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#NEW Ivanka leaving her home this morning (September 16, 2019)

Публикация от Ivanka Trump (@alwaysivanka)

На ней был голубой льняной пиджак двубортного стиля, из-под которого выглядывала кофта на несколько тонов светлее. Стоит добавить, что талию подчеркнул пояс, который она связала красивым бантом. Для "низа" стильная американка выбрала белые классические брюки.

 
 
 
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#NEW Ivanka attending the Presidential Medal of Freedom ceremony for former New York Yankees pitcher Mariano Rivera. (September 16, 2019)

Публикация от Ivanka Trump (@alwaysivanka)

 Иванка Трамп удивила своим дипломатическим стилем (Фото)

Самое интересное, что дополнением образа стал шелковый платок на шее. Стоит добавить, что подобным аксессуаром Иванка Трамп дополнила свой черный total look Иванка Трамп показывает, как носить главный аксессуар осени: фото советника президента США , в котором появилась на днях на официальном мероприятии в Вашингтоне.

Выполнять обязанности советника президента США 37-летняя красавица отправилась на высоких каблуках и с большой сумкой в руке.

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Все по теме:

Стиль, Образ, Наряд, Иванка Трамп, Дочь Дональда Трампа.
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