Неожиданно поседела: Сара Джессика Паркер изменилась до неузнаваемости (Фото)

Новости шоу бизнеса:Папарацци "поймали" 54-летнюю Сару Джессику Паркер на прогулке с 57-летним мужем.

Сара Джессика Паркер всегда славилась своим отменным внешним видом. С 54-летней кинозвезды брали пример миллионы, ведь она совсем не выглядит на свои года. На днях в сети появились снимки, которые напугали фанатов "мисс идеальности".

Более того, знаменитая актриса и звезда сериала "Секс в большом городе" сильно поседела и похудела.

На снимке она была запечатлена во время езды на велосипеде по улицам Нью-Йорка. Ее образ противоречит всем ее предыдущим появлениям на публике и тяжело представить, что это именно она.

Известно, что одна привычка актрисы все-таки осталась неизменной – даже для прогулки на велосипеде она обула туфли на каблуках. На фотографиях также видно, что 54-летней звезде компанию составил ее супруг Мэттью Бродерик. Поклонники увидели, что влюбленные смеялись и выглядели счастливыми.

Напомним, не секрет, что Леди Гага любит удивлять окружающих своими эпатажными нарядами. Вот и этот раз не стал исключением. Довершал образ активный макияж со стрелками.