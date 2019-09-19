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Неожиданно поседела: Сара Джессика Паркер изменилась до неузнаваемости (Фото)

Неожиданно поседела: Сара Джессика Паркер изменилась до неузнаваемости (Фото)
10:46 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Папарацци "поймали" 54-летнюю Сару Джессику Паркер на прогулке с 57-летним мужем.

Сара Джессика Паркер всегда славилась своим отменным внешним видом. С 54-летней кинозвезды брали пример миллионы, ведь она совсем не выглядит на свои года. На днях в сети появились снимки, которые напугали фанатов "мисс идеальности".

Более того, знаменитая актриса и звезда сериала "Секс в большом городе" сильно поседела и похудела.

На снимке она была запечатлена во время езды на велосипеде по улицам Нью-Йорка. Ее образ противоречит всем ее предыдущим появлениям на публике и тяжело представить, что это именно она. 

 
 
 
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#SarahJessicaParker and #MatthewBroderick riding around the streets of NYC on Wednesday theimagedirect.com

Публикация от Sarah Jessica Parker Daily (@sjp_daily)

Княгиня Монако Шарлин в наряде от украинского дизайнера (Фото) 

Известно, что одна привычка актрисы все-таки осталась неизменной – даже для прогулки на велосипеде она обула туфли на каблуках. На фотографиях также видно, что 54-летней звезде компанию составил ее супруг Мэттью Бродерик. Поклонники увидели, что влюбленные смеялись и выглядели счастливыми.

Напомним, не секрет, что Леди Гага любит удивлять окружающих своими эпатажными нарядами. Вот и этот раз не стал исключением. Довершал образ активный макияж со стрелками.

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Знаменитости, Актриса, Сара Джессика Паркер, Седина, Секс в большом городе.
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