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Четверг, 19.09.2019
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"Он изменил мир": известен победитель шоу America’s Got Talent (Видео)

"Он изменил мир": известен победитель шоу America’s Got Talent (Видео)
17:32 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Судья Габриэль Юнион сказала, что эта победа "изменила мир".

Певец Коди Ли, чье прослушивание на "America's Got Talent" стало вирусной сенсацией и быстро сделало его одним из лидеров, стал победителем шоу.

Ли выиграл 14 сезон шоу и заработал 1 миллион долларов и возможность выступить хедлайнером на шоу "AGT" в Лас-Вегасе.

"Я чувствую себя так здорово", - сказал он после того, как было объявлено победителя.

В мае, на прослушивании Коди получил Золотую кнопку от судьи Габриэль Юнион. На YouTube видео набрало более 50 миллионов просмотров.

В пятерку лучших, помимо Коди, вошли Детройский молодежный хор, комик Райан Гимиллер, акробатическая группа V.Unbeatable и квартет Voices of Service.

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В Твиттере Ли написал, что он "потрясающий музыкальный ученый" и "я слепой и аутист". Теперь же он может добавить в свою биографию и чемпионство на "America's Got Talent".

"Он изменил мир, и он собирается продолжать изменять его", - сказала Юнион в своем интервью.

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Победитель, Певец, Талант-шоу, "America's got talent", Коди Ли.
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