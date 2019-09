"Он изменил мир": известен победитель шоу America’s Got Talent (Видео)

Певец Коди Ли, чье прослушивание на "America's Got Talent" стало вирусной сенсацией и быстро сделало его одним из лидеров, стал победителем шоу.

Ли выиграл 14 сезон шоу и заработал 1 миллион долларов и возможность выступить хедлайнером на шоу "AGT" в Лас-Вегасе.

"Я чувствую себя так здорово", - сказал он после того, как было объявлено победителя.

What an incredible chapter in #AGT history!

Relive the winning moment again and again. pic.twitter.com/NarvVTtCTx

— America's Got Talent (@AGT) September 19, 2019