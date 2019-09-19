"Он изменил мир": известен победитель шоу America’s Got Talent (Видео)

Новости шоу бизнеса:Судья Габриэль Юнион сказала, что эта победа "изменила мир".

Певец Коди Ли, чье прослушивание на "America's Got Talent" стало вирусной сенсацией и быстро сделало его одним из лидеров, стал победителем шоу.

Ли выиграл 14 сезон шоу и заработал 1 миллион долларов и возможность выступить хедлайнером на шоу "AGT" в Лас-Вегасе.

"Я чувствую себя так здорово", - сказал он после того, как было объявлено победителя.

What an incredible chapter in #AGT history! Relive the winning moment again and again. pic.twitter.com/NarvVTtCTx — America's Got Talent (@AGT) September 19, 2019

В мае, на прослушивании Коди получил Золотую кнопку от судьи Габриэль Юнион. На YouTube видео набрало более 50 миллионов просмотров.

В пятерку лучших, помимо Коди, вошли Детройский молодежный хор, комик Райан Гимиллер, акробатическая группа V.Unbeatable и квартет Voices of Service.

В Твиттере Ли написал, что он "потрясающий музыкальный ученый" и "я слепой и аутист". Теперь же он может добавить в свою биографию и чемпионство на "America's Got Talent".

"Он изменил мир, и он собирается продолжать изменять его", - сказала Юнион в своем интервью.