Яркая вечеринка: Приянка Чопра арендовала целый стадион для своего мужа

Поэтому свое 27-летие американский музыкант праздновал на футбольном стадионе в тематическом костюме и большой компании близких и родных.

На днях участник группы Jonas Brothers Ник Джонас отпраздновал свое 27-летие. Его жена индийская модель и актриса Приянка Чопра опубликовала трогательное поздравление на своей странице в Instagram.Однако ни поклонники, ни сам Ник, похоже, не догадывались о потрясающей идее празднования, над которой красавица жена хорошо поработала.

Приянка Чопра устроила для своего любимого потрясающий сюрприз, пригласив его друзей и близких на футбольный стадион в Чикаго. Она позаботилась о форме для игры и, сформировав команды, предложила им сыграть товарищеский матч.

My beautiful wife surprised me with a touch football game with some of my closest friends and family on the one and only Soldier Field in Chicago (!!!) followed by a few hours of Topgolf, and then a party where pizza, tequila, cake, and cigars were involved. pic.twitter.com/NXDfo0Gpnl

— (@nickjonas) 18 сентября 2019 г.