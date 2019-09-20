Анастасия Заворотнюк: что известно о состоянии актрисы (Фото)

Новости шоу бизнеса:СМИ сообщают, что известная российская актриса переведена из реанимационной палаты в обычную.

Анастасия Заворотнюк наконец-то вышла из комы, и была переведена в обычную палату.

Также сообщается, что врачи московской больницы, в которой сейчас находится актриса, возобновили курсы лучевой терапии. Несмотря на улучшения ситуации, когда доктора смогли уменьшить отек мозга, Анастасия Заворотнюк пока находится в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, что российская актриса Анастасия Заворотнюк на прошлой неделе впала в кому. В это время актриса находилась в реанимации одной из лучших московских больниц.

Сообщается о том, что в палату к Заворотнюк пытались проникнуть журналисты, поэтому было решено поставить комнату под охрану.

Что стало причиной рака мозга Анастасии Заворотнюк, пока неизвестно. Поклонники актрисы утверждают, что на развитие онкозаболевания могло повлиять использование омолаживающих стволовых клеток, а также процедуры ЭКО. Уточним, что в свое время такими манипуляциям подвергалась и покойная российская певица Жанна Фриске.