Анастасия Заворотнюк: что известно о состоянии актрисы (Фото)

Анастасия Заворотнюк наконец-то вышла из комы, и была переведена в обычную палату.
Также сообщается, что врачи московской больницы, в которой сейчас находится актриса, возобновили курсы лучевой терапии. Несмотря на улучшения ситуации, когда доктора смогли уменьшить отек мозга, Анастасия Заворотнюк пока находится в крайне тяжелом состоянии.
Напомним, что российская актриса Анастасия Заворотнюк на прошлой неделе впала в кому. В это время актриса находилась в реанимации одной из лучших московских больниц.
Сообщается о том, что в палату к Заворотнюк пытались проникнуть журналисты, поэтому было решено поставить комнату под охрану.
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Не знаю, как в ваших широтах, а у нас весна пока осторожничает, солнышко нам показывает нечасто, бережет силы, чтобы потом развернуться во всей красе)) Но мы-то понимаем, что уже вот-вот... А в сегодняшний день ощущаем это по-особенному, потому что вокруг столько цветов, улыбок, поздравлений, счастливого предвкушения, и настроение уже - настоящая весна! Милые барышни, прекрасные, очаровательные, неповторимые, с праздником!!! Ярких вам красок, волшебных эмоций, красоты, легкости, радости, сюрпризов, комплиментов, и любви, любви, любви! Пусть независимо от погоды, времени года и каких-то иных внешних обстоятельств ваше внутреннее ощущение гармонии и счастья, и понимание, что жизнь прекрасна, всегда будет с вами!
Что стало причиной рака мозга Анастасии Заворотнюк, пока неизвестно. Поклонники актрисы утверждают, что на развитие онкозаболевания могло повлиять использование омолаживающих стволовых клеток, а также процедуры ЭКО. Уточним, что в свое время такими манипуляциям подвергалась и покойная российская певица Жанна Фриске.