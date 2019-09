Анастасия Заворотнюк: что известно о состоянии актрисы (Фото)

View this post on Instagram

Не знаю, как в ваших широтах, а у нас весна пока осторожничает, солнышко нам показывает нечасто, бережет силы, чтобы потом развернуться во всей красе)) Но мы-то понимаем, что уже вот-вот... А в сегодняшний день ощущаем это по-особенному, потому что вокруг столько цветов, улыбок, поздравлений, счастливого предвкушения, и настроение уже - настоящая весна! Милые барышни, прекрасные, очаровательные, неповторимые, с праздником!!! Ярких вам красок, волшебных эмоций, красоты, легкости, радости, сюрпризов, комплиментов, и любви, любви, любви! Пусть независимо от погоды, времени года и каких-то иных внешних обстоятельств ваше внутреннее ощущение гармонии и счастья, и понимание, что жизнь прекрасна, всегда будет с вами!