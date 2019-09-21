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Дженнифер Лопес затмила всех супермоделей на показе Versace (Видео)

Дженнифер Лопес затмила всех супермоделей на показе Versace (Видео)
10:51 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Донателла Версаче снова открыла декольте артистки практически до пупка.

На Неделе моды в Милане американская певица и актриса Дженнифер Лопес сделала гостям сюрприз - она закрыла показ Versace весна-лето 2020.

Знаменитость вышла на подиум в почти том самом платье с тропическим принтом, в котором она появилась на церемонии "Грэмии" в 2000 году и сделала этот образ культовым. К нему в свое время было столько интереса со стороны пользователей сети, что разработчики Google даже придумали сервис поиска по картинкам.

Стоит отметить, что обновленный наряд не менее откровенный, чем оригинал. 

 
 
 
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So this just happened... @donatella_versace #jungledress @versace #stillgoingstrong #20yearanniversary #catwalk

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)  

 
 
 
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Thank you @donatella_versace

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Дженнифер Лопес кардинально сменила образ (Фото)

Дженнифер шла по подиуму смело, дерзко, увлекая за собой восхищенные взгляды всех присутствующих. Спустя 20 лет Лопес выглядит еще более сногсшибательно, несмотря на то, что недавно ей исполнилось 50.

Как сообщалось ранее, на днях популярная певица и актриса Дженнифер Лопес прилетела в Торонто, где в рамках кинофестиваля представила новую ленту "Стриптизерши" (Hustlers), в которой она сыграла главную героиню Рамону. 

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Модель, Versace, Знаменитости, Дженнифер Лопес, Супермодели, Донателла Версаче, Показ Versace.
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