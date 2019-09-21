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Ким Кардашьян показала жуткое воспаленное на теле (Фото)
Ким Кардашьян показала жуткое воспаленное на теле (Фото)

Ким Кардашьян показала жуткое воспаленное на теле (Фото)

Смотрите фото (3)
Ким Кардашьян показала жуткое воспаленное на теле (Фото)
11:16 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Заболевание оставило свой след на лице и теле Ким Кардашьян.

На днях Ким Кардашьян врачи определили точный диагноз – псориатический артрит. Теперь знаменитость показала жуткие последствия на своем теле и лице.

38-летняя Ким опубликовала в журнале Poosh снимки, которые в буквальном смысле ужаснули поклонников. По рассказам звезды американского реалити-шоу, впервые она заметила проявление болезни 13 лет назад. Известно, что псориаз ей передался по наследству от матери – Крис Дженнер.

"Я единственный ребенок, которому моя мама передала свою аутоимунную проблему. Повезло мне, lol", – написала голливудская звезда.

Пышнотелая Ким Кардашьян показала, как выглядела в бурные 90-е

Отметим, что у мамы болезнь протекает легче – пятна на теле исчезали после посещения солярия. А вот у Ким другая ситуация – после солярия появляются жуткие ожоги. После этого болезнь начала проявляться не только на теле, но и на лице.

Как сообщалось ранее, телезвезда Ким Кардашьян откровенно рассказала о том, как справилась со страхом и депрессией после того, как врачи поставили ей диагноз "системная красная волчанка".

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Все по теме:

Болезни, Знаменитости, Ким Кардашьян, Заболевание, Псориаз, Телезвезда, Ожоги на теле.
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