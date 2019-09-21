Ким Кардашьян показала жуткое воспаленное на теле (Фото)

Новости шоу бизнеса:Заболевание оставило свой след на лице и теле Ким Кардашьян.

На днях Ким Кардашьян врачи определили точный диагноз – псориатический артрит. Теперь знаменитость показала жуткие последствия на своем теле и лице.

38-летняя Ким опубликовала в журнале Poosh снимки, которые в буквальном смысле ужаснули поклонников. По рассказам звезды американского реалити-шоу, впервые она заметила проявление болезни 13 лет назад. Известно, что псориаз ей передался по наследству от матери – Крис Дженнер.

"Я единственный ребенок, которому моя мама передала свою аутоимунную проблему. Повезло мне, lol", – написала голливудская звезда.

Отметим, что у мамы болезнь протекает легче – пятна на теле исчезали после посещения солярия. А вот у Ким другая ситуация – после солярия появляются жуткие ожоги. После этого болезнь начала проявляться не только на теле, но и на лице.

Как сообщалось ранее, телезвезда Ким Кардашьян откровенно рассказала о том, как справилась со страхом и депрессией после того, как врачи поставили ей диагноз "системная красная волчанка".