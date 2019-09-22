СМИ: Майли Сайрус рассталась со своей девушкой

Новости шоу бизнеса:Американская поп-певица Майли Сайрус завершила скандальный роман с блогером Кейтлин Картер.

Девушки решили больше не строить отношения, однако остаться друзьями.

Как сообщают инсайдеры издание People, соответствующее решение знаменитости приняли дни. Майли Сайрус и Кейтлин Картер стали подругами после разрыва отношений со своими мужьями, потому расторжения романа не повлияет на их дружбу.

Майли и Кейтлин расстались. Но они по-прежнему друзья. Они были друзьями и поддерживали друг друга, когда обе расстались со своими любимыми. Но сейчас они больше не находятся в романтических отношениях, – отметил инсайдер.

В то же время девушки и дальше проводят время вместе и живут в имении певицы в Лос-Анджелесе. Представители Майли Сайрус пока не комментируют новостей о ее личной жизни, а инсайдеры из ее близкого окружения признаются, что поп-артистка не жалеет о своем романе с Кейтлин Картер.

"Они живут вместе и очень счастливы. Майли отлично справляется со всем. Она движется дальше и ни о чем не жалеет. Ей очень нравится проводить время вместе с Кейтлин", – добавил инсайдер.