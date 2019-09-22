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"Танцы со звездами 2019": Надежда Матвеева возвращается на шоу
"Танцы со звездами 2019": Надежда Матвеева возвращается на шоу

"Танцы со звездами 2019": Надежда Матвеева возвращается на шоу

"Танцы со звездами 2019": Надежда Матвеева возвращается на шоу
15:18 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Прошла всего неделя, как Надежда Матвеева покинула популярное шоу "Танцы со звездами 2019".Однако на этом ее сотрудничество с проектом не завершилось.

В воскресенье, 22 сентября, телеведущая будет встречать участников после выступлений.

По традиции, накануне нового выпуска шоу "Танцы со звездами 2019" организаторы обнародовали имя ведущего на балконе. В 5 выпуске эту роль в прямом эфире исполнит Надежда Матвеева. Знаменитая телеведущая уже успела прокомментировать свое возвращение в проект.

"Ура! Я снова увижусь с вами на "Танцах со звездами 2019". Буду ведущей звездного балкона в пятом эфире в воскресенье, 22 сентября. Искренне рада возможности встретиться с людьми, которых полюбила за часы пребывания на проекте. Быть ведущей для меня более естественно, чем танцовщицей. Итак, уверена, что все будет хорошо", – отметила Надежда Матвеева.

 
 
 
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Ура! Я знов побачуся з вами у #танціззірками Буду ведучою зіркового балкону у п'ятому ефірі, у неділю 22 вересня . Щиро радію можливості зустрітися з людьми, яких полюбила за час перебування у проекті Бути ведучою для мене більш природно, ніж танцівницею Отже, впевнена, що все буде добре Будете дивитися? . #надеждаматвеева #телеведуча #телеведущая #радость #красота #rosticdesign #всебудедобре

Публикация от Nadezhda Matveeva (@nadezhda_matveeva_nadya)

Как известно, перед премьерным выпуском шоу "Танцы со звездами 2019" организаторы шоу заявили, что главным ведущим проекту стал Юрий Горбунов. Компанию ему составила поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль, которая еженедельно завораживает зрителей невероятными нарядами и остроумными комментариями. В то же время ведущие балкона каждый раз меняются. Да, эту роль уже успели исполнить Игорь Ласточкин, Олег Винник, Наталья Могилевская и Леся Никитюк.

Что касается самого 5 выпуска "Танцев со звездами 2019", то организаторы готовят для поклонников один из самых трогательных эфиров.

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Темой вечера будет "Год, который изменил жизнь". Участники проекту поделятся особенными событиями, о которых еще не рассказывали до сих пор, и покажут тематические постановки.

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Ведущая, Танцы со звездами, Надежда Матвеева, Танцевальное шоу, Танцы со звездами 2019, Ведущая балкона.
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