ТОП 5 фактов о легендарной оперной певице Соломии Крушельницкой

Новости шоу бизнеса:Пять интересных фактов о жизни и карьере легендарной оперной дивы, которая прославляла Украину за рубежом.

Сегодня, 23 сентября, в Украине отмечают день рождения легендарной Соломии Крушельницкой. Оперная дива вошла в историю как выдающаяся певица мира.

Ее называли непревзойденой Аидой, привлекательной Баттерфляй и единственной в мире Джокондой. Каждый виход на сцену Саломеи Крушельницкой вызвал овации, а ее имя с годами становилось все известнее.

Род Соломии Крушельницкой

Соломия Крушельницкая родилась в 1872 году в селе Билявинцы, что на Тернопольщине. Семья будущей оперной дивы вдохновляла многих украинцев того времени, а о благородном роде Крушельницких знали все.

Отец артистки Амвросий Крушельницкий был священником, который отличился и гражданской деятельностью. Вместе с женой Теодорой Марией он воспитывал 5 детей, каждому из которых дал образование. Соломия Крушельницкая с братом и тремя сестрами росла в достаточно творческой атмосфере, ведь ее дедушка Григорий Савчинский был основателем украинской басни на Галичине. Поэтому с детства девочка изучала фольклор, в частности, украинские песни, которые любила напевать во дворе.

У нас помнят молодую Соломию, как она по вечерам пела в группе девушек где-то в садике или на площадке. Уже тогда голос ее был сильный, красивый и очень отличался от других, – вспоминала знакомая певицы Мария Цыбульская.

Первое выступление

Уже с детства Соломия Крушельницкая мечтала стать артисткой. Поэтому ее родители сделали все возможное, чтобы она осуществила свой замысел. Сначала Соломия Крушельницкая училась в Тернопольской школе общества "Друзья музыки", а впоследствии поступила в Тернопольскую классическую гимназию. Именно там будущая звезда развивала мастерство петь и присоединилась к обществу "Русская беседа". В возрасте 11 лет девушка впервые вышла на сцену во время Шевченковского концерта. Выступление окончательно развеяло сомнения, что Соломия Крушельницкая станет легендарной певицей.

Чтобы развивать свой талант, девушка решила поступить во Львовскую консерваторию, которая отрыла вокалистке дверь на большую сцену.

Многогранный талант

Мало кто знает, что Соломия Крушельницкая не только обладала непревзойденным сопрано в три октавы, но и легко исполняла песни на 8 языках. Следовательно, оперная дива не имела никаких ограничений в выборе своего репертуара. Соломия Крушельницкая стала выдающейся певицей в мире, а в ее адрес поступали контракты с нью-йоркской "Метрополитен опера", лондонского "Ковент-Гардена" и итальянского "Ла Скале". Приглашая украинку, оперные агенты были уверены, что шоу отметится аншлагом.

Кроме этого, Соломия Крушельницкая ловко управляла машиной. На то время многие мужчины не могли похвастаться таким умением. Оперная дива сама добиралась до места проведения выступлений.

Необычная подготовка к выступлениям

Из-за успешной карьеры Соломия Крушельницкая не могла дать слабинку. Она всегда выходила на сцену с невероятным репертуаром и завораживающим голосом. Однажды оперная дива установила музыкальный рекорд: после выступления Соломии Крушельницкой люди 17 раз приглашали ее исполнить песню на бис. С такой нагрузкой и гастролями звезда решила немного сбавить темпы.

Строгий расклад, умеренная еда, запрет давать волю своим слабостям – такие ограничения установила себе артистка. Кроме этого, чтобы голосовые связки были в отличной форме, Соломия Крушельницкая ни с кем не разговаривала в день выступления.

Интересным был и ритуал перед концертом: легендарная украинка приезжала к месту шоу заблаговременно и в течение 2 часов сама наносила макияж и грим. По словам знакомых и друзей Соломии Крушельницкой, всемирная слава не опьянила ее, ведь в общении со звездой не было ни намека на гордыню или тщеславие.

Таким же необычным было и шоу артистки. Каждый раз звезда подчеркивала свое происхождение и не допускала, чтобы кто-то делал ошибку в афише или в анонсе. В конце выступления Соломия Крушельницкая всегда исполняла народные песни, подчеркивая, что она – украинка.

Личная жизнь

Многие мужчины мечтали стать избранниками Соломии Крушельницкой. Среди них – и миллионеры и знатные бизнесмены. Однако ухаживания богачей совсем не интересовали украинку, потому что они стремились или построить для нее отдельную оперу, или намекали на прекращение карьеры. Единственным, кто поддерживал Соломию Крушельницкую, был итальянский адвокат Чезаре Риччоне. Он не выдвигал условий и не устанавливал никаких ограничений, поэтому именно с этим мужчиной оперная дива создала семью.

В 1939 году Соломия Крушельницкая вернулась в Украину из-за смерти мужа. Однако на Родине легендарная певица столкнулась с немалыми проблемами: ее родительское жилье во Львове конфисковала большевистская власть, а покинуть государство звезда не могла из-за начала Второй мировой войны.

На Галичине прошли последние годы жизни Соломии Крушельницкой. На сцене Львовской филармонии в 1949 году состоялось последнее выступление легендарной оперной певицы. Тогда мало кто знал, что артистка больна раком горла. С недугом Соломия Крушельницкая боролась до 1952 года.