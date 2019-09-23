Судья "Танцев со звездами" отметил годовщину свадьбы (Фото)

Новости шоу бизнеса:Ни для кого уже не секрет, что Влад Яма свою будущую жену Лилиану встретил в ночном клубе.

К слову, влюбленные уже пять лет являются законными супругами, и украинский хоеограф надеется, что им удастся пронести свое чувство через всю жизнь.

"Ровно 5 лет назад моя любимая стала моей женой! Как же круто, что мы встретились когда-то в "Патипа"... Верю что это на всю жизнь. Люблю!" - отметил Влад Яма в подписи к совместному фото в день годовщины свадьбы.

Супруга Влада ответила ему взаимность. Под аналогичным фото она оставила признание для мужа.

"21.09.2014 ...Наш первый Юбилей! Все кризисы позади, поехали дальше! Люблю, аж зубы сводит!" - написала Лилиана.

Напомним, что вчера, 22 сентября, в Украине состоялся 5 выпуск развлекательного проекта "Танцы со звездами 2019". На этот раз участникам удалось растрогать зрителей жизненными историями и потрясающими постановками.