Разделение на мужские и женские номинации на Brit Awards могут отменить(Фото)

Еще в начале года Сэм Смит заявил о том, что он относит себя к небинарному гендеру, а в середине сентября попросил обращаться к нему"они". Изменения в жизни певца принимают масштабное влияние, и теперь на премии Brit Awards могут отказаться от гендерного разделения номинаций.

Просьба Смита называть себя"они" серьезно взбудоражила не только общественность и поклонников его творчества. Ранее певец был номинирован на премию Brit Awards в категории"лучший исполнитель". После таких громких заявлений о том, что Сэм устал от состояния войны со своим полом, организаторы премии задумались о том, чтобы сделать гендерно-нейтральные номинации.

Это вызвало сильное возмущение у ведущего шоу"Доброе утро, Англия!" Пирса Моргана. Он считает, что менять категории наград ради одного парня - это нонсенс.

Piers Morgan slams Sam Smith for 'causing Brit Awards shake-up' as bosses consider abolishing 'best male' and 'best female' categories

https://t.co/68cMVYxQNK pic.twitter.com/tlfmyuyxQf

— Επικαιρότητα - V - News (@triantafyllidi2) September 23, 2019