У Анастасии Заворотнюк диагностировали неоперабельную опухоль (Фото)

Новости шоу бизнеса:Российская актриса сейчас находится в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали последнюю стадию рака.

После повторной операции, которая прошла на прошлой неделе, врачи надеялись на улучшение состояния звезды "Моей прекрасной няни". Сейчас СМИ сообщили о том, что опухоль головного мозга актрисы неоперабельная. Диагноз поставлен по результатам наблюдения Анастасии Заворотнюк на протяжении трех недель.

Также известно, что несмотря на тяжелое состояние, актриса проходит специализированную терапию и принимает необходимые лекарства.

Ранее мы писали о том, что из больничной палаты Заворотнюк были вынесены телевизор и телефоны. Это сделано для того, чтобы актриса не узнала, что о ней сообщается в средствах массовой информации.

Несмотря на поддержку семьи и друзей актрисы ее супруг, фигурист Петр Чернышев, вынужден был вернутся на свою работу.

Стоит отметить, что вся информация о здоровье Анастасии Заворотнюк поступает в СМИ только через инсайдеров. Официальных комментариев от близких актрисы, ее матери Валентины и дочери Анны, а также директора Заворотнюк, до сих пор не поступало.