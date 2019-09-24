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Кайли Дженнер начнет сотрудничать с известным брендом косметики

Кайли Дженнер начнет сотрудничать с известным брендом косметики
18:59 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Самая молодая миллиардерша мира, 22-летняя Кайли Дженнер, которой удалось создать успешный бизнес, готова к новому сотрудничеству.

Основательница миллиардного бренда Kylie Cosmetics поделилась с фанатами грандиозными планами на будущее, заявив, что готовится к масштабному запуску. Об этом Кайли Дженнер традиционно сообщила на своей странице в Instagram. Ведь там за ней следит почти 150 миллионов поклонников.

Анонсом будущего сотрудничества были поражены более 13 тысяч людей, которые не жалели оставлять комментарии под фотографией основательницы косметической марки.

На фото 22-летняя Кайли Дженнер появилась с не менее успешным и известным Оливье Рустеном. 34-летний французский модельер является креативным директором марки Balmain. Как сообщила американская звезда, бьюти-бренд Kylie Cosmetics объединится с домом Balmain, чтобы создать совместную коллекцию косметики.

 
 
 
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Paris is always a good idea surprise.. KYLIE X BALMAIN @kyliecosmetics collection launching this Friday 9.27 on KylieCosmetics.com @olivier_rousteing @balmain #PFW #KYLIEXBALMAIN

Публикация от Kylie (@kyliejenner)

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На коллаборацию ее вдохновил наряд от модного бренда, который она надевала на церемонию награждения Грэмми. Правда, в коллекции косметики сотрудничество не закончится. Кайли Дженнер выступит арт-директором по макияжу на его показе в Париже.

Напомним, что известная американка, звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" и самая юная миллиардерша мира Кайли Дженнер не перестает удивлять своих поклонников в социальных сетях. 22-летняя Insta-дива похвасталась хищным образом, в котором ей удалось прекрасно продемонстрировать свои пышные формы.

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Знаменитости, Ким Кардашьян, Стиль, Звезды, Наряд, Красная дорожка, Семейство Кардашян, Кайли Дженнер, KKW X KYLIE, Kylie Jenner.
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