Антонио Бандерас прокомментировал брак с бывшей женой Мелани Гриффит

Антонио Бандерас рассказал, чем его привлекает нынешняя подруга Николь Кимпел, и ненароком сравнил его с бывшей супругой, 62-летней Мелани Гриффит. 39-летняя Кимпел работает инвестиционным банкиром и говорит на пяти языках. Но, по словам 59-летнего актера, в ней его прежде всего привлекает не потрясающая внешность или успешная карьера, а спокойный и уравновешенный характер.

Напомним, что с 1996 по 2014 год Бандерас был женат на голливудской актрисе Мелани Гриффит, известной своим взрывным характером, проблемами с алкоголем и наркотиками.

"Николь очень сдержанная женщина, очень спокойная, очень рациональная. Ее почти ничего не беспокоит, - сказал Бандерас. - Думаю, я не так хорошо ладил бы с ней в другое время моей жизни, когда всплески Мелани все еще опьяняли, и меня очень привлекал весь этот мир".

See Antonio Banderas packing on the PDA with Nicole Kimpel.

Both were pictured on the red carpet at the Cannes Film Festival.

The Spanish actor has been dating the investment adviser since 2015, after he split up with Melanie Griffiths - who he'd been married to for 19 years. pic.twitter.com/xS4UAWrKr6

— (@yougetmouth) 21 мая 2019 г.