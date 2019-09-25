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Гвинет Пэлтроу повеселила зрителей неловким поведением на премии (Фото, Видео)

Гвинет Пэлтроу повеселила зрителей неловким поведением на премии (Фото, Видео)
14:07 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Актриса героически добралась до микрофона и выполнила свою часть программы, но ее речь зрители, очевидно, прослушали, а интернет тем временем уже наполняли шутки.

Актриса и певица в очередной раз стала предметом шуток и обсуждений.

На этот раз ей выпала честь объявлять номинанток и победительницу в категории "Лучшая женская роль в драматическом сериале". На церемонию Пэлтроу явилась со своим мужем Брэдом Фэлчаком, а одета она была в узкое винтажное платье от Valentino 1963 года, и оно отчасти и стало причиной ее злоключений.

Непонятно, как она вообще дошла до красной дорожки, чтобы в нем попозировать, ведь когда Гвинет показалась на сцене, стало ясно, что в нем можно только стоять. 

В них походку Пэлтроу сравнивали с походкой главной героини фильма "Марс атакует!", а также с походкой человека, который завернутым в одеяло путешествует от кровати к холодильнику. Кто-то предположил, что так люди ходят, объевшись рождественской индейки. 

Но, судя по всему, платье мешало ей и встать: когда актеров "Игры престолов" приветствовали овациями стоя, Гвинет осталась сидеть. Хотя, возможно, она просто не является фанатом шоу. 

"Брайан Крэнстон открывал церемонию, все аплодировали, а Гвинет сидела и, вероятно, смущенно гадала: работала ли она с ним до этого" 

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И в третий раз она привлекла внимание публики на афтепати, когда очень эмоционально отреагировала на слова американского ведущего Джеймса Кордена в личном разговоре. Так что теперь все гадают, что же он ей такое сказал, что у нее в буквальном смысле отвисла челюсть.

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Актриса, Гвинет Пелтроу, Певица, Знаменитость, Игры престолов, Джеймса Кордена, Марс атакует.
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