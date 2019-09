Гвинет Пэлтроу повеселила зрителей неловким поведением на премии (Фото, Видео)

Актриса и певица в очередной раз стала предметом шуток и обсуждений.

На этот раз ей выпала честь объявлять номинанток и победительницу в категории "Лучшая женская роль в драматическом сериале". На церемонию Пэлтроу явилась со своим мужем Брэдом Фэлчаком, а одета она была в узкое винтажное платье от Valentino 1963 года, и оно отчасти и стало причиной ее злоключений.

Непонятно, как она вообще дошла до красной дорожки, чтобы в нем попозировать, ведь когда Гвинет показалась на сцене, стало ясно, что в нем можно только стоять.

I missed the Emmys but clearly nothing can top Gwyneth Paltrow’s slow walk: pic.twitter.com/Z4JsMYQBY7

— Hemal Jhaveri (@hemjhaveri) September 23, 2019