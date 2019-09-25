Дженна Деван выставила первую фотографию после объявления о беременности (Фото)

Новости шоу бизнеса:Дженна Деван выставила в Instagram очаровательное фото со своей шестилетней дочерью Эверли.

38-летняя Дженна Деван готовится снова стать матерью. Брюнетка-красавица, которая встречается с Стивом Кази, поделилась снимком в Instagram, и в нем можно увидеть милую 6-летнюю дочь Эверли и саму Дженну Дуан, животик которой уже легко можно увидеть. Американская актриса подписала фото, продемонстрировав свои материнские чувства.

"Стать матерью - это, безусловно, самая лучшая, самая невероятная вещь, которая когда-либо случалась со мной.."

За несколько часов до публикации своей последней фотографии Дженна объявила о своей беременности: "Мы вне себя от радости и не можем нарадоваться, что наша семья расширяется", - сказала она.

Дженна и Стив впервые были замечены вместе в октябре 2018 года. До этого Дженна была замужем за актером Ченнингом Тейтумом. В конце октября 2018 года пара подала на развод после девяти лет совместного брака.

Напомним, что прошло больше года, когда голливудский актер Ченнинг Татум и его жена Дженна Дьюенн разорвали отношения. Теперь звезда счастлива с новым возлюбленным и призналась, что беременна.