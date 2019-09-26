Белла Хадид поразила своих фанов пикантным нарядом (Фото, Видео)

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Популярный бренд Mugler презентовал свою новую коллекцию одежды, которая отличилась пикантными провокациями. Звездой фэшн-события стала американская модель Белла Хадид. Она засветила на подиуме очень сексуальный наряд.

Один за другим популярные бренды презентуют свои новые коллекции. Исключением не стал и Mugler, который пригласил к сотрудничеству Анну Кливленд и ее дочь Пэт, а также зажигательную Беллу Хадид. Именно американка стала главной звездой вечера, продемонстрировав смелые новинки дизайнеров.

Модель открывала показ в комплекте, созданном в бельевом стиле. Образ состоял из прозрачного корсета, черного болеро, трусиков и колготок. Сексуальный вид Беллы Хадид стилисты дополнили прической с металлическим шиньоном.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Opening @muglerofficial today (!!!), I love you all and this collection so very much! ! Insane show @cadwallader @haleywollens @julialang @jawaraw @ingegrognard Публикация от (@bellahadid) 25 Сен 2019 в 5:17 PDT

В новой коллекции Mugler было немало новинок в бельевом стиле, сексуальных мини-платьев и ярких комплектов из шортов и топов. Кроме этого, креативный директор бренда Кейсе Кадволладер решил продолжать эксперименты с шарфами-перчатками. Именно этот аксессуар стал главным в коллекции.

Напомним. что у Аманды есть двухлетняя дочь Нина, которую она родила от актера Томаса Садоски. Однако все два года она тщательно прятала дочь от постороннего внимания, существует очень мало её снимков. Поэтому, увидев Сейфрид с ребенком, папарацци постарались сделать как можно более четкие и красивые кадры.