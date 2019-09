Гендерно-нейтральные куклы: детки смогут сами решать мальчик это или девочка

Новости шоу бизнеса:Компания Mattel выпустила гендерно-нейтральных кукол Барби.

Компания Mattel выпустила линейку гендерно-нейтральных кукол Барби, которая получила название Creatable World (Созидаемый мир). Об этом сообщается на странице компании в Twitter.

В новую линейку входят шесть кукол с различными оттенками кожи без ярко выраженных гендерных признаков.

К каждой кукле прилагается два вида парика: с короткой стрижкой "под мальчика" и с длинными локонами, а также два комплекта одежды.

In our world, dolls are as limitless as the kids who play with them. Introducing #CreatableWorld, a doll line designed to keep labels out and invite everyone in. #AllWelcome Shop now: https://t.co/UyaYXb0BYf pic.twitter.com/k2tnPDCCiM — MATTEL (@Mattel) September 25, 2019

A without labels means everyone is invited to play. Welcome to #CreatableWorld, where we let toys be toys so kids can be kids. #AllWelcome Shop now: https://t.co/YetMkzG7bq pic.twitter.com/AOi1bNYJVO — MATTEL (@Mattel) September 25, 2019

По мнению компании, это позволит детям самим выбирать, с кем им играть. Представители Mattel также отметили, что в создании линейки приняли участие педиатры, психологи, родители и дети.