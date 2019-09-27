Сара Джессика Паркер ошеломила своим платьем на мероприятии в Нью-Йорке

Новости шоу бизнеса:Сара Джессика Паркер поразила всех своим гламурным выходом на гала-вечере в Нью-Йорке.

Вчера стильная актриса прибыла на гала-концерт Fall Fashion 2019 в Нью-Йорка в изумительном платье цвета фуксии из коллекции дизайнера Zac Posen. Объемное платье из тафты напоминало романтический стиль с обрезанным плечом, пышными рукавами и эффектным шлейфом.

Сара уложила волосы в пучок в стиле балерины, подходящий для мероприятия, которое она посетила, и использовала неожиданные синие тени 80-х, глубокий черный карандаш для глаз и глянцевую помаду.

Актриса культового сериала "Секс в большом городе" уделила внимание и аксессуарам: классические серьги с бриллиантами и кольцо добавили в образ свою нотку 18-го века. Сара Джессика Паркер закончила свой образ парой причудливых босоножек из своей собственной коллекции SJP: одна была золотисто-желтого цвета, а другая - ярко-розового цвета с серебряными деталями.

Образ Сары Джессики Паркер произвол незабываемое впечатление.

Напомним, что Сара Джессика Паркер и Мэтью Бродерик возвращаются на Бродвей с комедией Нила Саймона "Plaza Suite". Спектакль под руководством Джона Бенджамина Хикки впервые будет показан в Бостоне с 5 по 22 февраля 2020 года в Колониальном театре Эмерсона.