СМИ: вся правда о семейном положении Брэда Питта (Фото)

Как предполагается 55-летний Брэд Питт встречается с америанским дизайнером ювелирных изделий Сатой Хари Халсой. Информация поступила после того, как они посетили ежегодный благотворительный аукцион Silverlake Conservatory of Music в сентябре 2018 года. Их заметили "слишком увлечены разговором" и вместе они выглядели "мило", поскольку сидели рядом и никого не замечали. И только на прошлой неделе обладатель Оскара и дизайнер ювелирных украшений снова попались.

"Брэду нравится быть одиноким мужчиной, он с нетерпением ждет сезон награждений, поскольку надеется получить премию за фильм "К звездам",так и "Однажды в Голливуде", - пояснил инсайдер.

"Слухи о том, что он встречается с кем-то, кто на самом деле является другом, он находит немного смешным, если его увидят с женщиной, его всегда спрашивают о романтичных связях".

Brad Pitt was seen leaving the same Ad Astra after-party attended by his rumored flame, jewelry designer and spiritual healer Sat Hari Khalsa. The pair first sparked romance rumors last year, after they were seen in deep conversation at the Silverlake Conservatory Music benefit pic.twitter.com/9dSO57LegI

— Lilian Chan (@bestgug) 20 сентября 2019 г.