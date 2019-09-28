СМИ: вся правда о семейном положении Брэда Питта (Фото)

Новости шоу бизнеса:Новость о романтических отношениях Брэда Питта и Саты Хари Халса вызвала настоящий шок.

Как предполагается 55-летний Брэд Питт встречается с америанским дизайнером ювелирных изделий Сатой Хари Халсой. Информация поступила после того, как они посетили ежегодный благотворительный аукцион Silverlake Conservatory of Music в сентябре 2018 года. Их заметили "слишком увлечены разговором" и вместе они выглядели "мило", поскольку сидели рядом и никого не замечали. И только на прошлой неделе обладатель Оскара и дизайнер ювелирных украшений снова попались.

"Брэду нравится быть одиноким мужчиной, он с нетерпением ждет сезон награждений, поскольку надеется получить премию за фильм "К звездам",так и "Однажды в Голливуде", - пояснил инсайдер.

"Слухи о том, что он встречается с кем-то, кто на самом деле является другом, он находит немного смешным, если его увидят с женщиной, его всегда спрашивают о романтичных связях".

Brad Pitt was seen leaving the same Ad Astra after-party attended by his rumored flame, jewelry designer and spiritual healer Sat Hari Khalsa. The pair first sparked romance rumors last year, after they were seen in deep conversation at the Silverlake Conservatory Music benefit pic.twitter.com/9dSO57LegI — Lilian Chan (@bestgug) 20 сентября 2019 г.

Brad Pitt: The Truth About His Relationship Status After Rumors He’s Dating Sat Hari Khalsa - https://t.co/fAkbFl78IR pic.twitter.com/ZPdHkQRR1R — (@e_newsUS) 28 сентября 2019 г.

Инсайдер добавил: "На самом деле Брэд считает, что это немного расстраивает Сату. Он не хочет, чтобы она была в центре всей этой суматохи, потому что на этого не заслуживает. Они просто друзья, и любые слухи на счет любовных отношений не соответствует правдивости. Любой, кто думает иначе - неправ. Брэд не женат и счастлив"

Звезда Бойцовского клуба был замужем за Дженнифер Энистон с 2000 по 2005 год и Анджелиной Джоли с 2014 по 2016 году. Звездные екс-супруги вместе воспитывают шестерых детей.