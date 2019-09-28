СМИ: вся правда о семейном положении Брэда Питта (Фото)

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14:31 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Новость о романтических отношениях Брэда Питта и Саты Хари Халса вызвала настоящий шок.

Как предполагается 55-летний Брэд Питт встречается с америанским дизайнером ювелирных изделий Сатой Хари Халсой. Информация поступила после того, как они посетили ежегодный благотворительный аукцион Silverlake Conservatory of Music в сентябре 2018 года. Их заметили "слишком увлечены разговором" и вместе они выглядели "мило", поскольку сидели рядом и никого не замечали. И только на прошлой неделе обладатель Оскара и дизайнер ювелирных украшений снова попались.

"Брэду нравится быть одиноким мужчиной, он с нетерпением ждет сезон награждений, поскольку надеется получить премию за фильм "К звездам",так и "Однажды в Голливуде", - пояснил инсайдер.

"Слухи о том, что он встречается с кем-то, кто на самом деле является другом, он находит немного смешным, если его увидят с женщиной, его всегда спрашивают о романтичных связях".

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Инсайдер добавил: "На самом деле Брэд считает, что это немного расстраивает Сату. Он не хочет, чтобы она была в центре всей этой суматохи, потому что на этого не заслуживает. Они просто друзья, и любые слухи на счет любовных отношений не соответствует правдивости. Любой, кто думает иначе - неправ. Брэд не женат и счастлив"

Звезда Бойцовского клуба был замужем за Дженнифер Энистон с 2000 по 2005 год и Анджелиной Джоли с 2014 по 2016 году. Звездные екс-супруги вместе воспитывают шестерых детей.

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Анджелина Джоли, Отношения, Брэд Питт, Развод, Знаменитости, Звезды, Актер, Знаменитость, Голливудский актер, Сат Хари Халса.
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