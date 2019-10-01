На грани развода: что происходит в семье звезд "Игры престолов"

Новости шоу бизнеса:Как стало известно, брак Кита Харингтона едва не закончился разводом - меньше, чем год спустя после бракосочетания актера с актрисой Роуз Лесли.

Как стало известно репортеру издания от инсайдера журнала NW, весной этого года супруга актера - Роуз Лесли - испытала такое жестокое разочарование в своем браке с 32-летним Китом, что едва не подала на развод. Дело в том, что Роуз и Кит начали встречаться уже довольно давно - еще в 2012-м.

Но они никак не решались перевести свои отношения на новый уровень потому, что из-за плотного съемочного графика "Игры престолов", Харингтон и Лесли почти не видели друг друга. Поэтому они сыграли свадьбу прошлым летом, когда стало известно, что восьмой сезон культового телешоу станет последним. И значит, как думала Роуз, они смогут начать нормальную семейную жизнь

Однако на деле все получилось совсем не так. Кит, который еще до этого начал злоупотреблять алкоголем, очень тяжело переживал расставание с шоу и со своим героем, которого он называл "самым любимым".

В итоге у Харингтона началась депрессия, а его алкогольные проблемы усугубились. Роуз решила, что она не может и не хочет продолжать в жить в такой атмосфере дальше. И она поставила мужу жесткий ультиматум: или он приводит себя в порядок, лил они разводятся.

К счастью, Харингтон всерьез воспринял слова своей супруги и мае этого года лег в клинику. А выйдя из рехаба и появившись неделю назад на церемонии вручения премии "Эмми", Кит поразил зрителей своим свежим и бодрым видом.

Актеру удалось справиться со своими проблемами и сохранить семью.