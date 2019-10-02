Актриса Олеся Жураковская призналась, почему не выходит замуж

Новости шоу бизнеса:Олеся Жураковская откровенно рассказала о домашнем насилии.

В одном из недавних интервью актриса Олеся Жураковская разоткровенничалась и впервые рассказала, что страдала из-за домашнего насилия, и о личной жизни. Таже артистка призналась, почему до сих пор не замужем, а также заговорила об усыновлении.

"Может еще просто не встретила человека, с которым мне бы хотелось постоянно быть рядом", – отмечает Жураковская.

Также тема пошла и про усыновление детей. Она постоянно об этом думает, однако публично обсуждать эту тему не хочет.

"Это очень интимное, не хочется об этом так говорить. Ну я всегда об этом думаю", – говорит актриса.

Напомним, вВ воскресенье в округе Паско, штат Флорида, была арестована актриса Стейси Дэш, известная по фильмам и сериалам "Бестолковые", "Призрачный удар" и "Принц из Беверли-Хиллз". Ссылаясь на полицейский отчет, издание Variety сообщает, что Дэш во время ссоры толкнула, поцарапала и ударила своего мужа.