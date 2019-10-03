Старый добрый Геракл: как сейчас выглядит Кевин Сорбо (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:61-летний Кевин Сорбо стал широко известен благодаря роли Геракла в серии фильмов и сериале о мифическом супергерое.

Сериал "Удивительные странствия Геракла" снимали в Новой Зеландии с 1995 по 1999 год. Геракла в исполнении Кевина Сорбо в авторском прочтении древнегреческих мифов, впрочем, зрители узнали гораздо раньше - в картинах "Геракл и женщины-амазонки", "Геракл и потерянное королевство", "Геракл и огненный круг", "Геракл в царстве мертвых", "Геракл и лабиринт Минотавра".

Кевин Сорбо также "гостил" в сериале "Зена - королева воинов", а на озвучке мультфильма "Геракл и Зена: Битва за Олимп" в 1998 году познакомился со своей женой Сэм Дженкинс, матерью его троих детей. Гераклом его карьера не завершилась: с 2000 по 2005 год он играл роль капитана Ханта в научно-фантастическом сериале "Андромеда".

В сериалах и кино он снимается и сейчас - постаревший, но все еще яркий артист.

Старшему сыну Кевина Сорбо Брэдену 18 лет, среднему - 15, а дочери Октавии - 13. Кроме шоу-бизнеса, Кевин Сорбо занимается благотворительностью: он возглавляет некоммерческую организацию "Мир, пригодный для детей!", в которой подростков обучают быть наставниками для малышей.

Напомним, ранее сообщалось, что дочь Эминема, Хайли Скотт Мазерс, опубликовала свое селфи, на котором ее поклонники увидели сходство с ее знаменитым папой-рэппером.