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Британская певица сменила цвет волос: Дуа Липа теперь блондинка (Фото)

Британская певица сменила цвет волос: Дуа Липа теперь блондинка (Фото)
09:26 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса:Дуа Липа примкнула к рядам блондинок.

Всемирно известная британская певица Дуа Липа кардинально сменила имидж - артистка покрасила волосы и стала блондинкой. Совсем недавно к рядам блонд примкнули Мила Кунис, Кендалл Дженнер и Белла Хадид. Теперь наступило время Дуа Липы.

Свой новый образ певица продемонстрировала поклонникам в социальной сети Instagram.

"Новая эра! Спасибо за терпеливость. До скорой встречи #DL2", - подписала фото Дуа Липа.

 
 
 
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A new era! Thank you for your patience. See you soon #DL2

Публикация от Dua Lipa (@dualipa)

Отметим, что недавно волосы осветлил возлюбленный Дуа Липы Анвар Хадид. А сама Дуа Липа ранее выглядела вот так:

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Ранее сообщалось, что Дуа Липа похвасталась загаром в белом купальнике. На звезде - бикини молочного цвета из коллекции Hunza G, стоимость которого составляет около 200 долларов.

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Фото, Блондинка, Цвет волос, Британская певица, Дуа Липа.
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