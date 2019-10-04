Британская певица сменила цвет волос: Дуа Липа теперь блондинка (Фото)

Новости шоу бизнеса:Дуа Липа примкнула к рядам блондинок.

Всемирно известная британская певица Дуа Липа кардинально сменила имидж - артистка покрасила волосы и стала блондинкой. Совсем недавно к рядам блонд примкнули Мила Кунис, Кендалл Дженнер и Белла Хадид. Теперь наступило время Дуа Липы.

Свой новый образ певица продемонстрировала поклонникам в социальной сети Instagram.

"Новая эра! Спасибо за терпеливость. До скорой встречи #DL2", - подписала фото Дуа Липа.

Отметим, что недавно волосы осветлил возлюбленный Дуа Липы Анвар Хадид. А сама Дуа Липа ранее выглядела вот так:

Ранее сообщалось, что Дуа Липа похвасталась загаром в белом купальнике. На звезде - бикини молочного цвета из коллекции Hunza G, стоимость которого составляет около 200 долларов.