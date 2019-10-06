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Воскресенье, 06.10.2019
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"Мне нравится, что она нравится": Потап рассказал об обнаженных снимках супруги (Фото)
17:36 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Украинский продюсер и рэпер признался, какие чувства испытывает к интимным фото Насти Каменских.

В интервью программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" Потап рассказал, что ему нравятся соблазнительные фотосессии своей жены и он уверен в крепкой любви с Каменских.

"Я мужчина уверенный. Не в себе, в своей любви... Мне нравятся ее откровенные фотографии, фотосессии. Мне нравится, что она нравится. И как мужчине тоже. Я знаю, что она очень красивая женщина. Но это моя женщина, я с ней просыпаюсь каждое утро. Она даже утром красивая", – ответил продюсер.

Но иногда, как не скрывает Потап, он ревнует жену. Единственное, что не нравится артисту – это когда Насте Каменских приходится целоваться с другими ради проб и съемок.

 
 
 
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This is our with @realpotap escape. Just 4 days. A lot of love and sun

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Новая "Ревизор" вышла замуж: первые фото

 
 
 
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А в Киеве #fall @kamenskux #love #bearanddiamond #bearanddiamond dating with my wife is such a romantic thing

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

"Мне единственное, что не нравится – когда она целуется с актерами очень много, если снимается в каком-то кино, или если идут пробы, мне очень немного это ... Но слушайте, ну если мы друг друга любим, то, чего уже друг к другу цепляться, если она артистка", – заявил мужчина.

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Все по теме:

Настя Каменских, Фото, Потап, Алексей Потапенко, Обнаженные фото.
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