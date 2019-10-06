Вы не поверите: что хранит у себя дома звезда "Игры престолов" (Фото, Видео)

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21:56 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса:Датский актер Николай Костер-Вальдау хранит дома кукольную Бриенну Тарт!

Звезда сериала "Игра престолов" Николай Костер-Вальдау провел экскурсию по своему новому дому в Беверли-Хиллз. В одной из комнат оказалась уникальная вещь, связанная с Бриенной Тарт, чью роль исполнила Гвендолин Кристи. Оказывается, у актера есть самодельная плюшевая кукла Бриенны.

На протяжении сериала поклонники наблюдали за развитием отношений Джейме и Бриенны. Когда-то Вальдау даже предложил снять ситком, в котором зрители увидели бы средневековую семейную жизнь Ланнистера и женщины-рыцаря Тарт. А недавно во время экскурсии по своему новому дому актер продемонстрировал плюшевую версию героини, которую он должен был подарить Кристи.

Кукла сидела на стуле в гостиной. Актер заметил, что это не его труды, а дело рук фаната сериала. К сожалению, он не рассказал, когда и при каких условиях поклонник подарил ему эту куклу, но выглядит она действительно здорово. На ней даже есть доспехи и меч, который висит на поясе игрушечной Бриенны.

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Напомним, ходили слухи о том, что Гвендолин Кристи и Николая Костер-Вальдау связывает нечто большее, чем яркие отношения их персонажей на съемочной площадке. Однако никаких официальных подтверждений этому не было, а сами актеры всегда говорили, что находятся исключительно в дружеских отношениях.

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Видео, Фото, Николай Костер-Валдау, датский актер.
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