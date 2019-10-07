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Понедельник, 07.10.2019
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Блестящая Кейт: голливудская актриса сверкнула новым нарядом (Фото)

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Блестящая Кейт: голливудская актриса сверкнула новым нарядом (Фото)
15:53 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса:Кейт Бланшетт поразила публику вечерним образом в Цюрихе.

50-летняя австралийская актриса побывала на частном ужине IWС в Швейцарии, где ей вручили премию за фильм, снятый режиссером Беттиной Оберли и спродюсированный Лукасом Хоби и Рето Шаерли, "Ванда, мое чудо". Картина получил премию в 100 000 швейцарских франков, от фонда, который поддерживает выдающиеся швейцарские кинопроекты, находящиеся в стадии производства или пост-продакшн.

Звезда выбрала для вечера длинное платье, расшитое серебряными пайетками Jean Paul Gaultier из коллекции 2019 года. Особенность платья - не только его завораживающий блеск, но и асимметричные рукава.

Бланшетт выглядела настоящей королевой красной дорожки. Браво, дива!

25 лет спустя: совместный снимок звезд сериала "Друзья" (Фото)

Ранее сообщалось, что Джастин Бибер прокомментировал свою скромную свадьбу. Канадский исполнитель объяснил, почему пригласил на свою свадьбу только самых близких людей.

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Кейт Бланшетт, Jean Paul Gaultier, Австралийская актриса, Ванда, мое чудо.
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