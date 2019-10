Леди Гага отпраздновала годовщину оскароносного фильма (Фото)

Новости шоу бизнеса:В честь важной даты певица опубликовала фотографию, на которой продемонстрировала новый имидж.

Фильм "Звезда родилась" принес Леди Гаге номинацию "Оскар" за "Лучшую женскую роль" и победу в категории "Лучшая песня" за песню Shallow, которую она записала вместе со своим партнёром по съемкам Брэдли Купером. Композиция вошла в альбом-саундтрек A Star is Born, а сам альбом получил статус мультиплатинового: его продажи превысили отметку в шесть миллионов экземпляров.

На опубликованной фотографии Гага, перекрасившая волосы в розовый свет, позирует с платиновыми дисками на фоне своих наград с музыкальной премии "Грэмми".

"Звезда родилась год назад, а сегодня мы уже в шестой раз розово-платиновые", – пишет под фотографией певица.

В комментариях к публикации Гагу поздравили блогер Тайлер Окли и модельер Марк Джейкобс, а также множество других артистов. Но больше всех отметились российские пользователи, которые в очередной раз атаковали Instagram певицы своими шутками.

Кстати, A Star is Born – не первая платина в музыкальной карьере Гаги: ранее этот статус уже получили ее альбомы The Fame и Born This Way.