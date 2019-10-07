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Понедельник, 07.10.2019
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Леди Гага отпраздновала годовщину оскароносного фильма (Фото)

Леди Гага отпраздновала годовщину оскароносного фильма (Фото)
22:45 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:В честь важной даты певица опубликовала фотографию, на которой продемонстрировала новый имидж.

Фильм "Звезда родилась" принес Леди Гаге номинацию "Оскар" за "Лучшую женскую роль" и победу в категории "Лучшая песня" за песню Shallow, которую она записала вместе со своим партнёром по съемкам Брэдли Купером. Композиция вошла в альбом-саундтрек A Star is Born, а сам альбом получил статус мультиплатинового: его продажи превысили отметку в шесть миллионов экземпляров.

На опубликованной фотографии Гага, перекрасившая волосы в розовый свет, позирует с платиновыми дисками на фоне своих наград с музыкальной премии "Грэмми".

"Звезда родилась год назад, а сегодня мы уже в шестой раз розово-платиновые", – пишет под фотографией певица.

 
 
 
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A year ago, A Star was Born, and here we are 6 times pink platinum

Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)

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В комментариях к публикации Гагу поздравили блогер Тайлер Окли и модельер Марк Джейкобс, а также множество других артистов. Но больше всех отметились российские пользователи, которые в очередной раз атаковали Instagram певицы своими шутками.

Кстати, A Star is Born – не первая платина в музыкальной карьере Гаги: ранее этот статус уже получили ее альбомы The Fame и Born This Way.

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Леди Гага, Красота, Внешность, Брэдли Купер, Знаменитости, Актер, Интервью, Певица, Американская певица, Эпатаж, Артистка.
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