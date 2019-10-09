Скачать
Среда, 09.10.2019
Утренний дайджест: главные события Украины и мира 8 октября
Утренний дайджест: главные события Украины и мира 8 октября
Противник бил из минометов и гранатометов: 17 обстрелов на Донбассе
Противник бил из минометов и гранатометов: 17 обстрелов на Донбассе
Как в Киеве встречали вице-чемпионов мира по баскетболу 3х3 (Видео)
Как в Киеве встречали вице-чемпионов мира по баскетболу 3х3 (Видео)
Приметы и обряды на 9 октября - День апостола Иоанна Богослова
Приметы и обряды на 9 октября - День апостола Иоанна Богослова

Мадонна отменила концерт после травмы ноги

Мадонна отменила концерт после травмы ноги
09:37 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Певица Мадонна отменила концерт Madame X, который должен был состояться в Нью-Йорке 8 октября.

Знаменитость перенесла предстоящий концерт в Нью-Йорке в связи с травмой колена. Как сообщается, врачи порекомендовали 61-летней певице сделать перерыв.

Известно, что концерты, которые запланированные в рамках тура Madame X на 10 и 12 октября, пройдут в соответствии с графиком.

"Мадонна в настоящее время имеет дело с травмой колена, и ей посоветовали отдыхать в течении следующих трех дней, чтобы восстановиться", - говорится в заявлении на официальном сайте поп-звезды. 

На своей страничке в социальных сетях звезда заверила обеспокоенных фанатов, что она не прогульщица, и обязательно увидит их через несколько дней.

Мать принцессы Беатрис рассказала о родстве с своим будущим зятем (Фото)

"Мадам Икс трудно признать, что она также является человеком из плоти и крови, и она должна отдохнуть в течение следующих 3 дней, чтобы обеспечить своему колену полное восстановление, - написала Мадонна в Instagram. - Я не прогульщица. Это причиняет мне больше боли, чем вы можете себе представить. Пришло время снять каблуки и колготы в сетку на несколько дней! Спасибо за понимание".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мадонна, Знаменитости, Певица, Концерты, Артистка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 9 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Медики рассказали, почему нельзя повторно наполнять пластиковые бутылки
03 Названы продукты, которые сделают вас моложе на 10 лет
04 Тайсон Фьюри устроил драку с гигантом-рестлером, но нокаутировал другого (Видео)
05 Состоялась презентация Redmi Note 8 Pro в Украине (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Загороднюк назвал приоритеты Минобороны на следующий год
Загороднюк назвал приоритеты МОУ на следующий год
Флаг Национального Достоинства: Раде предлагают пересмотреть статус флага ОУН
Раде предлагают пересмотреть статус флага ОУН
Почем валюта 9 октября: гривна укрепилась к доллару и евро
Почем валюта 9 октября: гривна укрепилась к доллару и евро
Когда полнолуние в октябре 2019: дата и астрологические рекомендации
Когда полнолуние в октябре 2019: дата и астрологические рекомендации
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь