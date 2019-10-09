Мадонна отменила концерт после травмы ноги

Новости шоу бизнеса:Певица Мадонна отменила концерт Madame X, который должен был состояться в Нью-Йорке 8 октября.

Знаменитость перенесла предстоящий концерт в Нью-Йорке в связи с травмой колена. Как сообщается, врачи порекомендовали 61-летней певице сделать перерыв.

Известно, что концерты, которые запланированные в рамках тура Madame X на 10 и 12 октября, пройдут в соответствии с графиком.

"Мадонна в настоящее время имеет дело с травмой колена, и ей посоветовали отдыхать в течении следующих трех дней, чтобы восстановиться", - говорится в заявлении на официальном сайте поп-звезды.

На своей страничке в социальных сетях звезда заверила обеспокоенных фанатов, что она не прогульщица, и обязательно увидит их через несколько дней.

"Мадам Икс трудно признать, что она также является человеком из плоти и крови, и она должна отдохнуть в течение следующих 3 дней, чтобы обеспечить своему колену полное восстановление, - написала Мадонна в Instagram. - Я не прогульщица. Это причиняет мне больше боли, чем вы можете себе представить. Пришло время снять каблуки и колготы в сетку на несколько дней! Спасибо за понимание".