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Среда, 09.10.2019
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Потеря года: Том Холанд обстриг свои кучери

Потеря года: Том Холанд обстриг свои кучери
21:51 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Том Холланд ужаснул поклонников сменой имиджа.

В новом образе актер больше напоминает Профессора Икс, нежели привычного всем Человека-паука.

Одна из поклонниц Тома Холланда опубликовала видео, на котором актер передаёт девушке привет и выражает надежду, что у неё всё в порядке. Этот милый жест вряд ли привлек бы столько внимания, если бы британец не продемонстрировал в кадре свой новый имидж, а точнее — бритую почти под ноль голову. Стоит ли говорить, что фанаты были в ужасе и начали оплакивать потерю его фирменных кудрей.

"Смеялись над стрижкой Джо Кири, вот вам тогда лысый Том Холланд".

Оказывается, Холланд променял кудри на неприметный ёжик для съемок в новом фильме своих старых знакомых братьев Руссо. Картина под названием «Черри» расскажет историю военного врача, который после возвращения из Ирака страдает от посттравматического стрессового синдрома. На фоне расстройства герой становится зависимым от опиатов, влезает в долги и начинает грабить банки.

Пользователи сети уверены, что Холланду под силу справиться с такой тяжелой ролью, однако остаются те, кто сомневается в способностях молодого актера: "И вот этот ребенок будет играть ветерана?" ― пишет один из фанатов.

Marvel и Sony помирились: продолжения "Человека-паука" стоит ожидать в 2021 году

Кстати, любители комиксов заметили забавное совпадение: Холланд буквально повторяет путь Эндрю Гарфилда и Тоби Магуайера, которые также в своё время играли Питера Паркера. Все три актера после съемок "Человека-паука" снялись в военной драме, причем Гарфилд, как и Холланд, ещё и в роли медика.

Помимо Холланда, к актерскому составу "Черри" присоединились Билл Скарсгард, Джек Рейнор, Сиара Браво и Форрест Гудлак. Премьера фильма запланирована на 2020 год.

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Человек-паук, Актер, Том Холланд, Смена имиджа.
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