Адель лишилась роскошного особняка

Новости шоу бизнеса:Брак певицы просуществовал всего год и расставание психологически ударило по Адель.

Певица Адель, которая сразу после развода со своим мужем закрутила роман с темнокожим рэпером, лишилась своего роскошного особняка в Америке за 10 миллионов долларов.

Как сообщается, с супругом Саймоном Конекки британская певица не заключила брачный контракт, и поэтому ей пришлось отдать дом после развода. Теперь, согласно букве закона, Саймону полагается часть ее имущества.

Кроме этого, бывший супруг также может претендовать и на часть доходов британской исполнительницы.

Отметим, что особняк расположен в элитном районе Беверли-Хиллз площадью 560 квадратных метров, оборудован пятью спальнями и шестью ванными комнатами.

Напомним, часто к Кейли Куоко поступают вопросы соответственно ее отношения с мужем. Но недавно актриса дала интервью, в котором и ответила на такой вопрос. Оказалось, все очень просто: пара не съезжается, так как ждет окончания строительства ихнего дома.