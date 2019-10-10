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Рианна украсила обложку британского Vogue

Рианна украсила обложку британского Vogue
14:41 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Звезда примерила восхитительные образы в фотосессии для журнала, рассказала о творческих делах и личной жизни.

В интервью певица впервые за долгое время затронула тему личной жизни. 

Певица и дизайнер Рианна стала героиней нового номера американского Vogue. 

Известно, что Рианна уже около трех лет встречается с миллиардером из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем. Пресса регулярно публикует снимки парочки, сделанные во время совместного отдыха. Однако в интервью певица не стала упоминать имя своего возлюбленного. На вопрос об отношениях Рианна скромно ответила:

Да, я встречаюсь. Это уникальные отношения, мы вместе уже некоторое время, все идет хорошо, и я счастлива. 

 
 
 
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So proud to be on another cover of @voguemagazine wearing my own designs from @fenty !!! On stands October 16th! Photographer : @ethanjamesgreen Fashion Editor: @tonnegood Hair: @yusefhairnyc Makeup: Kanako Takase

Публикация от badgalriri (@badgalriri)

В этом контексте звезде задали вопрос о том, хочет ли она детей.

Несомненно, — коротко ответила Рианна.

В интервью для Vogue певица отметила, что ее карьера в сфере моды и красоты совершенно не мешает ее карьере певицы.

Я женщина, я создаю макияж и нижнее белье — и все это началось с музыки. Она была моим первым другом. Все остальное в моей жизни построено на музыкальном фундаменте, — отметила Рианна. 

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На конец 2019 года у певицы намечен релиз нового альбома. Звезда отметила, что во время работы над пластинкой вдохновлялась регги.

Альбом наполнен регги. Это не типичный регги, который вы знаете, но вы почувствуете его влияние в каждой песне. Регги всегда казался мне чем-то истинным, он у меня в крови, — поделилась Рианна.

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Рианна, Vogue, Звезда, Певица, Знаменитость, Артистка.
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