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Настоящее признание: Оля Полякова рассказала, что была любовницей будущего мужа (Фото)

Настоящее признание: Оля Полякова рассказала, что была любовницей будущего мужа (Фото)
20:32 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Как призналась певица, раньше такие отношения казались ей трагедией.

Украинская поп-дива Оля Полякова до вступления в брак была любовницей своего мужа Вадима. Артистка никогда не рассказывала об этом поклонникам и, как призналась сейчас, считала этот "треугольник" трагедией.

В таких отношениях пара была лишь какое-то время. Как призналась артистка, ее решительный мужчина решил разорвать на тот момент отношения с обеими женщинами.

"Я была любовницей своего супруга. Недолго, потому что он очень решительный, он не стал мучить ни одну, ни другую, он этот круг прервал и все. Но я пережила эту историю, я знаю, что это такое, я понимаю эту женщину, ее горе, и треугольник - это неприятно, это трагическая ситуация, и я советую в нем не жить, его прервать в какую-то сторону", - рассказала 35-летняя Полякова.

Как призналась артистка, сегодня ни она, ни супруг об этом не вспоминают: "Во-первых, это было давно, я уже забыла, а во-вторых, у меня настолько изменилась с ним жизнь, ее качество тогда мне казалось, что это трагедия и этого больше не будет никогда, и все".

 
 
 
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15 нашка! Не могу поверить, что кто то меня выдержал столько времени! Это мог только Ты! Терпеливый, добрый, сильный, поддерживающий, верящий в меня, в нас, в нашу семью! Это ты - мой тыл, моя опора! Ты всегда на моей стороне! Спасибо за детей, они похожи на тебя и это прекрасно! Нет никаких секретов семейной жизни, кроме любви, понимания и поддержки! Спасибо!

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

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Отметила певица и тот нюанс, что изменилась не только ее жизнь и она сама, но и ее супруг: "Жизнь нас очень поменяла, и это хорошо, потому что в той модели это было бы тоже невозможно. Единственное, что не изменилось в моем мужчине, это, что он всегда на моей стороне, всегда меня поддерживает и это счастье, что мы встретились. Это правда".

Сегодня артистка и ее муж-бизнесмен воспитывают двоих совместных дочерей - Машу (2005 года рождения) и Алису (2011).

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Знаменитости, Звезды, Певица, Вадим, Украинская певица, Оля Полякова, Муж Оли Поляковой.
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