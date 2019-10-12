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СМИ: Дженнифер Гарнер выходит замуж в третий раз

СМИ: Дженнифер Гарнер выходит замуж в третий раз
17:23 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Спустя год от начала романа актриса и ее возлюбленный сделали новый шаг в развитии своих отношений.

Год назад стало известно, что Дженнифер Гарнер встречается с Джоном Миллером - владельцем ресторанного бизнеса в Лос-Анджелесе. Отношения пары развивались довольно медленно. Уже будучи в отношениях с новым избранником, Дженнифер пыталась завершить процесс развода с Беном Аффлеком. Актрисе пришлось ждать несколько лет, чтобы развестись, поскольку ее муж столкнулся с психологическим кризисом и пристрастился к алкоголю - Дженнифер боялась, что решение о разводе усугубит его положение.

В то же время новый возлюбленный Гарнер официально завершал свои отношения с бывшей женой, с которой был вместе целых 11 лет. Пройдя все тяготы разводов, Дженнифер и Джон стали абсолютно свободными и наконец могли уделить внимание своим отношениям.

Не так давно Миллер сделал важный шаг: он пригласил на ужин с Дженнифер своих родителей и официально представил им свою возлюбленную. Как сообщает Radar Online, семья провела время у Гарнер дома, и Дженнифер удивила гостей своими кулинарными способностями.

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Говорят, Джон не просто так ускорил развитие отношений с актрисой - он якобы приревновал ее к бывшему мужу, который недавно стал жить по соседству.

Поклонники пары уверены: после такого свадьба актеров не за горами. Стоит отметить, что у Гарнер и Миллера есть дети от прошлых браков, но вопросы с опекой и обязанностями по воспитанию они успешно урегулировали.

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Свадьба, Слухи, Знаменитости, Актриса, Дженнифер Гарнер, Парень, советы мамам, Новый парень.
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