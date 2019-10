Джейн Фонду арестовали: детали

Популярная американская актриса и модель была арестована полицией Вашингтона за то, что организовала акцию протеста.

Об инциденте, случившемся в Вашингтоне в пятницу, 11 октября, сообщает издание CNN.

Как отмечается в источнике, актриса Джейн Фонда вместе с 16 активистами протестировала на ступенях Капитолия. Акция, во главе которой стояла известная голливудская звезда, была организована в рамках инициативы под названием актрисы Fire Drill Fridays. Она заключается в том, чтобы устраивать протесты по пятницам.

AMAZING #FireDrillFriday rally & action at the U.S. Capitol today!

Inspiring to see youth & climate movement leaders join @Janefonda & take bold action to confront climate crisis.

We’re in a #ClimateEmergency, & it’s time to put the fire out! #NoNewFossilFuels #GreenNewDeal pic.twitter.com/4DOkCbQFjO

— Collin Rees (@collinrees) October 11, 2019