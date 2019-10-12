Скачать
Суббота, 12.10.2019
Пристайко предупредит Европу о последствиях нерешенного вопроса Донбасса
Пристайко предупредит Европу о последствиях нерешенного вопроса Донбасса
Порошенко с благодарностью поприветствовал решение ПЦЭ
Порошенко с благодарностью поприветствовал решение ПЦЭ
Усик - Уизерспун: все о бое (Фото, Видео)
Усик - Уизерспун: все о бое (Фото, Видео)
Умер актер и номинант премии "Оскар" Роберт Форстер
Умер актер и номинант премии "Оскар" Роберт Форстер

Джейн Фонду арестовали: детали

Джейн Фонду арестовали: детали
17:33 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:На 81-летнюю Джейн Фонда надели наручники и увезли в участок.

Популярная американская актриса и модель была арестована полицией Вашингтона за то, что организовала акцию протеста. 

Об инциденте, случившемся в Вашингтоне в пятницу, 11 октября, сообщает издание CNN.

Как отмечается в источнике, актриса Джейн Фонда вместе с 16 активистами протестировала на ступенях Капитолия. Акция, во главе которой стояла известная голливудская звезда, была организована в рамках инициативы под названием актрисы Fire Drill Fridays. Она заключается в том, чтобы устраивать протесты по пятницам.

На такое движение 81-летнюю Фонду вдохновила 16-летняя Грета Тунберг. Девушка, которая является эко-активисткой, бастовала в школе по пятницам, после чего школьники со всего мира поддержали ее аналогичным жестом. Таким образом они хотели привлечь внимание политиков к проблемам климата в мире.

Я переехала в Вашингтон, округ Колумбия, чтобы быть ближе к эпицентру борьбы за наш климат. Каждую пятницу вплоть до января я буду возглавлять еженедельные демонстрации на Капитолийском холме, требуя, чтобы наши политические лидеры приняли меры для решения чрезвычайной ситуации с климатом, в которой мы находимся, – заявила Джейн Фонда.

Стоит добавить, что 1 июня 2017 года Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. После этого американцев еще больше насторожила ситуация с климатическим кризисом.

"Вы украли у меня детство": яркая речь школьницы Греты Тунберг в ООН (Видео)

Именно поэтому звезда фильма "Если свекровь – монстр" поддержала Грету и ее фанатов, призвав своих сторонников присоединиться к забастовкам. Однако местная полиция не оценила такой пикет знаменитости. Работники полиции оперативно прибыли на место происшествия, надели на Джей Фонду наручники и увели к патрульному автомобилю.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Протест, Арест, Актриса, Джейн Фонда.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как на самом деле живется женщинам в монастырях: эксклюзивные снимки (Фото)
02 Богдан снова числится в списках БПП
03 Физики сделали новое заявление относительно кротовых нор
04 Сегодня Покровская родительская суббота: традиции поминального дня, молитвы
05 Большой скандал: лауреат Нобелевской премии вызвал волну критики (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Бабье лето&quot; не спешит уходить из Украины: погода на Покров-2019
"Бабье лето" не спешит уходить из Украины: погода на Покров-2019
Автокефалия ПЦУ официально признана
Автокефалия ПЦУ официально признана
Курс валют 12 октября: доллар на месте, евро упало
Курс валют 12 октября: доллар на месте, евро упало
Рыбы тоже чувствуют боль: так ли это
Рыбы тоже чувствуют боль: так ли это
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь