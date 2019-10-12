Джейн Фонду арестовали: детали

Новости шоу бизнеса:На 81-летнюю Джейн Фонда надели наручники и увезли в участок.

Популярная американская актриса и модель была арестована полицией Вашингтона за то, что организовала акцию протеста.

Об инциденте, случившемся в Вашингтоне в пятницу, 11 октября, сообщает издание CNN.

Как отмечается в источнике, актриса Джейн Фонда вместе с 16 активистами протестировала на ступенях Капитолия. Акция, во главе которой стояла известная голливудская звезда, была организована в рамках инициативы под названием актрисы Fire Drill Fridays. Она заключается в том, чтобы устраивать протесты по пятницам.

AMAZING #FireDrillFriday rally & action at the U.S. Capitol today! Inspiring to see youth & climate movement leaders join @Janefonda & take bold action to confront climate crisis. We’re in a #ClimateEmergency, & it’s time to put the fire out! #NoNewFossilFuels #GreenNewDeal pic.twitter.com/4DOkCbQFjO — Collin Rees (@collinrees) October 11, 2019

На такое движение 81-летнюю Фонду вдохновила 16-летняя Грета Тунберг. Девушка, которая является эко-активисткой, бастовала в школе по пятницам, после чего школьники со всего мира поддержали ее аналогичным жестом. Таким образом они хотели привлечь внимание политиков к проблемам климата в мире.

Я переехала в Вашингтон, округ Колумбия, чтобы быть ближе к эпицентру борьбы за наш климат. Каждую пятницу вплоть до января я буду возглавлять еженедельные демонстрации на Капитолийском холме, требуя, чтобы наши политические лидеры приняли меры для решения чрезвычайной ситуации с климатом, в которой мы находимся, – заявила Джейн Фонда.

Стоит добавить, что 1 июня 2017 года Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. После этого американцев еще больше насторожила ситуация с климатическим кризисом.

Именно поэтому звезда фильма "Если свекровь – монстр" поддержала Грету и ее фанатов, призвав своих сторонников присоединиться к забастовкам. Однако местная полиция не оценила такой пикет знаменитости. Работники полиции оперативно прибыли на место происшествия, надели на Джей Фонду наручники и увели к патрульному автомобилю.