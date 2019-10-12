"Я счастлива": Рианна об отношениях с Хассаном Джамилем

Новости шоу бизнеса:Не так давно все обсуждали возможную беременность певицы, а теперь поклонники Рианны и вовсе поздравляют ее со скорой свадьбой.

Всему виной — интервью с Анной Винтур, в котором артистка откровенно поведала об отношениях с Хассаном Джамилем.

Вероятно, друзья и близкие Рианны вот-вот получат приглашения на свадьбу. По крайней мере, в этом уверены поклонники певицы, которые уже успели внимательно изучить интервью, которое она дала Анне Винтур.

Рианна украсила обложку нового американского Vogue, а также побеседовала с его главным редактором. В диалоге с Винтур артистка рассказала о своем идеальном свадебном платье.

31-летняя Рианна призналась, что создание столь важного наряда доверила бы только одному модельеру. "Разумеется, это будет сотрудничество между мной и Джоном Гальяно", — поделилась певица. Она уже много лет дружит со знаменитым дизайнером и полностью доверяет его вкусу.

Анна Винтур прямо спросила у своей звездной гостьи об отношениях с Хассаном Джамилем: Рианна подтвердила, что у них роман. "Да, мы встречаемся. Я действительно состою в отношениях в течение довольно долгого времени, все идет очень хорошо, поэтому я счастлива".

Певица уже задумывается о рождении наследника. Когда Винтур уточнила, планирует ли Рианна заводить детей, та, не задумываясь, ответила: "Без сомнения".