Как Диана: Кейт Миддлтон повторила образ Леди Ди (Фото)

Самая обсуждаемая поездка членов королевской семьи Британии, а также самая опасная, не тревожит чету принца Уильяма и Кейт Миддлтон. В хорошем расположении духа герцоги Кембриджские продолжают посещать запланированные мероприятия, которые продлятся до 18 октября.

Второй день королевского тура запомнился всем СМИ невероятным нарядом Кейт Миддлтон, которая решила не оригинальничать и повторить образ принцессы Дианы.

Для встречи с президентом и премьер-министром Пакистана Кейт выбрала зеленое пальто до колен, дополнив образ белыми брюками и длинным шарфом.

Kate Middleton follows in Princess Diana’s footsteps as she meets Imran Khanhttps://t.co/Rl5Dp9q3xo pic.twitter.com/DephKmgxFn

