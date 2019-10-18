Певица Леди Гага упала со сцены во время шоу в Вегасе

Новости шоу бизнеса:Певица запрыгнула на поклонника, имитируя что-то очень неприличное.

Американская певица Леди Гага опять попала в курьезную ситуацию во время шоу.

Недавно певица упала прямо на улице, а в этот раз на сцене. Во время этого шоу в Лас-Вегасе знаменитость в кураже запрыгнула на одного из фанатов, а потом вместе с ним свалилась со сцены.

Оторопевший фанат явно не ожидал, что сможет оказаться так близко к своему кумиру и что американская певица запрыгнет на него. Возможно от шока мужчина не мог совладать собой, потерял равновесие и упал вместе со звездой прямо на зрителей. Дальнейшая судьба парня неизвестна, а вот певица уже через несколько минут продолжила выступление.

Напомним, Энрике Иглесиас порадовал поклонников милым видео со своими детьми. Более того, русскоговорящая аудитория может ощутить еще больший восторг, ведь на фоне играет знаменитая песня из фильма "Бриллиантовая рука".