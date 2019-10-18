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Певица Леди Гага упала со сцены во время шоу в Вегасе
Певица Леди Гага упала со сцены во время шоу в Вегасе

Певица Леди Гага упала со сцены во время шоу в Вегасе

Певица Леди Гага упала со сцены во время шоу в Вегасе
11:30 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Певица запрыгнула на поклонника, имитируя что-то очень неприличное.

Американская певица Леди Гага опять попала в курьезную ситуацию во время шоу.

Недавно певица упала прямо на улице, а в этот раз на сцене. Во время этого шоу в Лас-Вегасе знаменитость в кураже запрыгнула на одного из фанатов, а потом вместе с ним свалилась со сцены.

Оторопевший фанат явно не ожидал, что сможет оказаться так близко к своему кумиру и что американская певица запрыгнет на него. Возможно от шока мужчина не мог совладать собой, потерял равновесие и упал вместе со звездой прямо на зрителей. Дальнейшая судьба парня неизвестна, а вот певица уже через несколько минут продолжила выступление. 

 
 
 
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Вчера в Вегасе Леди Гага представила свое эпичное шоу Enigma, в ходе которого с ней произошел неприятный инцидент. На сцене певица неожиданно запрыгнула на своего фаната и начала имитировать что-то очень неприличное. Оторопевший поклонник пытался как мог, но все-таки не удержал своего кумира на себе, и рухнул вместе с ней прямо на зрителей. Судьба парня неизвестна, а вот Леди Гага уже через несколько минут продолжила выступление и, судя по всему, отделалась испугом. Хотели бы оказаться на месте этого парня? #ladygaga

Публикация от SUPER (@super.ru)

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Все по теме:

Леди Гага, Шоу, Певица, Знаменитость, Американская певица, Артистка, Вегас.
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