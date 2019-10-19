"Принцесса Вселенной 2019": 6-летняя украинка победила в конкурсе (Видео)

Новости шоу бизнеса:Титул "Принцесса Вселенной-2019" получила Валерия Воробьева.

Шестилетняя жительница Херсона Валерия Воробьева стала "Принцессой Вселенной-2019", получив такой титул на конкурсе, который проходил в Турции. Организацией конкурса занималась Всемирная лига красоты и здоровья, сообщает "UA: Херсон".

В конкурсе принимали участие 35 детей со всего мира. По словам Воробьевой, в Турции она не только выполняла конкурсные задания, но и нашла новых друзей.

Моделингом девочка занимается уже год. По словам ее мамы, график у "Принцессы Вселенной" насыщенный: уроки в школе, рисование и дважды в неделю занятия в арт-студии. С этой недели она также начинает заниматься танцами. Девочка признается, что готовится к участию в конкурсе в следующем году.

12 сентября в Киеве прошел конкурс красоты "Мисс Украина-2019", победительницей которого стала 24-летняя харьковчанка Маргарита Паша. Она получила не только корону и звание самой красивой девушки Украины, но и денежный приз в размере 400 тысяч гривень.