Джим Керри расстался со своей девушкой

Новости шоу бизнеса:Американский актер Джим Керри и его подруга Джинджер Гонзага объявили о расставании.

Об этом сообщает Fox News. Отмечается, что 35-летняя актриса состояла в отношениях с Керри меньше года.

Уточняется, что Керри и Гонзага впервые вместе вышли в свет на церемонии вручения премии "Золотой глобус".

Также влюбленные работали над съемками сериала "Умираю со смеху", где Керри выступал в качестве продюсера, а также в фильме "Шучу".

Ранее сообщалось, что в Голливуде хотят переснять "Маску" с женщиной в главной роли. Высказаться по поводу потенциального ремейка "Маски" в интервью Forbes решил Майк Ричардсон – именно он был в свое время ответственным за создание культовой комедии с Джимом Керри, вышедшей в прокат ровно четверть века назад (в июле 1994) и собравшей по миру свыше 350 миллионов долларов.