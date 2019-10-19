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Джим Керри расстался со своей девушкой

Джим Керри расстался со своей девушкой
14:51 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса:Американский актер Джим Керри и его подруга Джинджер Гонзага объявили о расставании.

Об этом сообщает Fox News. Отмечается, что 35-летняя актриса состояла в отношениях с Керри меньше года.

Уточняется, что Керри и Гонзага впервые вместе вышли в свет на церемонии вручения премии "Золотой глобус".

Также влюбленные работали над съемками сериала "Умираю со смеху", где Керри выступал в качестве продюсера, а также в фильме "Шучу".

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Ранее сообщалось, что в Голливуде хотят переснять "Маску" с женщиной в главной роли. Высказаться по поводу потенциального ремейка "Маски" в интервью Forbes решил Майк Ричардсон – именно он был в свое время ответственным за создание культовой комедии с Джимом Керри, вышедшей в прокат ровно четверть века назад (в июле 1994) и собравшей по миру свыше 350 миллионов долларов.

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Расставание, Джим Керри, Американский актер, Джинджер Гонзага.
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