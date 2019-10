Стивен Кинг превратит свой дом в тематический музей (Фото)

В среду прославленный писатель Стивен Кинг и его жена Табита получили официальное разрешение преобразовать свой дом в Бангоре в некоммерческое предприятие. Согласно этому проекту, поместье превратится в архив произведений Кинга, который можно будет посетить исключительно по предварительной договоренности. Гостями музея призваны стать другие писатели. Остановиться они смогут в небольшой гостинице, которая расположена по соседству и способна одновременно принять до пяти постояльцев.

Решение ограничить количество гостей связано с попыткой сдержать приток туристов и тем самым сберечь покой живущих рядом людей. Чиновник Дэвид Гульд, отвечающий в Бангоре за городское планирование, сказал: "Чета Кингов не хочет, чтобы их дом превратился в подобие Долливуда или обычную приманку для туристов. Если бы такое произошло, сюда бы съехалась самая разнообразная публика, что наверняка бы нарушило покой местных жителей".

По словам доверенного лица Кингов Уоррена Сильвера, в последнее время пара редко бывает в Бангоре. Напомним, именно Бангор стал прототипом вымышленного городка Дерри, в котором разворачивается действие романа "Оно", а также многих других произведений Кинга.

