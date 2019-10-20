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Потомок Наполеона Бонапарта женился на праправнучке австрийского императора (Фото)

Потомок Наполеона Бонапарта женился на праправнучке австрийского императора (Фото)

Потомок Наполеона Бонапарта женился на праправнучке австрийского императора (Фото)
16:20 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:В субботу, 19 октября, состоялась королевская свадьба, которая войдет в историю.

Австрийская графиня Олимпия фон унд Арку-Циннеберг вышла замуж за французского принца Жан-Кристофа Наполеона Бонапарта – единственного наследника династии Бонапарт. На роскошной королевской свадьбе, которая состоялась в Париже, было более 600 гостей из многих европейских стран. Венчание прошло в соборе Сен-Луи-де-Аналидес.

Олимпия фон унд Арку-Циннеберг выбрала изысканное свадебное платье от Oscar de la Renta, которое будто бы состояло из аппликации кружева, похожего по форме на листья. Платье было без бретелек, но дизайнеры специально для австрийской графини сделали еще легкую накидку сверху из того же самого материала.

Сопровождал невесту к входу в собор ее отец, граф Рипран. Известно, что Олимпия и Жан-Кристоф познакомились в Париже, когда графиня приехала на стажировку от Йельского института. Как вспоминал мужчина в интервью, он сразу влюбился в девушку с первого взгляда.

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Помолвка влюбленных состоялась в январе, когда единственный наследник династии Бонапарт подарил Олимпии кольцо с 40-каратным бриллиантом (стоимость которого около одного миллиона долларов), которое было на короне жены Наполеона III, императрицы Евгении (1826-1920).

К слову, после предложения руки и сердца у пары произошел неприятный инцидент. Олимпия оставила кольцо в сумке, когда влюбленные остановились в пятизвездочном отеле в Париже. Они вышли из машины и забыли ее закрыть. Позже сумку с ценным украшением украли вместе с кошельком, кредитными картами и компьютером. Однако полиции удалось задержать вора, которым оказался 30-летний египтянин.

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Свадьба, Влюбленные, Пара, Олимпия фон унд Арку-Циннеберг, Жан-Кристоф Наполеон Бонапарт, Историческая свадьба, Потомок Наполеона Бонапарта.
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