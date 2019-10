Потомок Наполеона Бонапарта женился на праправнучке австрийского императора (Фото)

Австрийская графиня Олимпия фон унд Арку-Циннеберг вышла замуж за французского принца Жан-Кристофа Наполеона Бонапарта – единственного наследника династии Бонапарт. На роскошной королевской свадьбе, которая состоялась в Париже, было более 600 гостей из многих европейских стран. Венчание прошло в соборе Сен-Луи-де-Аналидес.

Олимпия фон унд Арку-Циннеберг выбрала изысканное свадебное платье от Oscar de la Renta, которое будто бы состояло из аппликации кружева, похожего по форме на листья. Платье было без бретелек, но дизайнеры специально для австрийской графини сделали еще легкую накидку сверху из того же самого материала.

Сопровождал невесту к входу в собор ее отец, граф Рипран. Известно, что Олимпия и Жан-Кристоф познакомились в Париже, когда графиня приехала на стажировку от Йельского института. Как вспоминал мужчина в интервью, он сразу влюбился в девушку с первого взгляда.

