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Наталка Карпа хочет назвать свою дочь армянским именем (Фото)

Наталка Карпа хочет назвать свою дочь армянским именем (Фото)
16:37 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Украинская певица Наталка Карпа не скрывает своего счастья от будущего появления первенца.

Звезда охотно рассказывает журналистам, как проходит ее беременность и даже рассекретила имя дочери. Недавно Наталка Карпа устроила Наталка Карпа устроила звездную вечеринку и рассекретила пол будущего ребенка шумную вечеринку перед рождением первенца. На "baby-shower" она решила объявить, что ожидает появление девочки. Об этом свидетельствовал и розовый декор на вечеринке. Теперь же в программе "Светская жизнь" Наталка Карпа и ее муж Евгений Терехов признались, что дадут ребенку армянское имя.

"Мне почему-то Амине очень понравилось имя. И звучит Амине Евгеньевна Терехова. Я прочитал значение этого имени, то там мой характер, если что-то", – с юмором отметил муж певицы.

Кроме этого, звездные супруги ответили на самый популярный вопрос. Евгений Терехов заявил, что они не будут торопиться с вторым ребенком, потому что и эта беременность для них дается нелегко. "Я не согласен, что вторая беременность будет быстрой. Потому что беременная женщина – это стресс для мужчины. Эстрадная беременная женщина – это двойной стресс", – сообщил он.

А вот Наталка Карпа рассказала, что отношение мужчины к будущему ребенку кардинально изменилось, когда он пошел с ней на УЗИ. Тогда мужчина осознал, что станет отцом и уже начал с нежностью уделять внимание еще не рожденной дочери. "Я увидела кардинальные изменения, когда он услышал сердцебиение малыша в реальности, когда он увидел видеокартинку, как малыш ручками машет. Он вышел и я увидела изменения. Он начал с животиком говорить, обнимать", – поделилась Наталья Карпа.

 
 
 
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УРА! Ми вагітні, у нас буде доця!!!

Публикация от Наталка КАРПА (@natalkakarpa)

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Пара решила не посещать популярные курсы для родителей. Евгений Терехов признался, что рос в многодетной семье, поэтому имеет опыт в уходе за детьми.

Что известно о беременности Натальи Карпы?

38-летняя певица заявила о пополнении в семье 15 августа. Тогда Наталка Карпа записала видеообращение к поклонникам, поделившись с ними радостной новостью. Впоследствии Наталья рассказала, что планирует уйти в декретный отпуск, как только завершит запланированные концерты. Когда артистка родит первенца – пока неизвестно.

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Все по теме:

Дети, Беременность, Рождение ребенка, Певица, Знаменитость, Артистка, Наталка Карпа, Беременная Наталка Карпа.
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