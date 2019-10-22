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Сын Виктории Бекхэм встречается с моделью, невероятно похожей на его мать

Сын Виктории Бекхэм встречается с моделью, невероятно похожей на его мать
10:20 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса:Сын экс-участницы Spice girls Виктории Бекхэм закрутил роман с 27-летней моделью и актрисой Фиби Торранс.

Личная жизнь 20-летнего Бруклина Бекхэма вновь стала очень обсуждаемой. Все бы ничего, но Торранс невероятно похожа на Викторию внешне.

Как стало известно, о своем сходстве с мамой избранника Фиби не просто наслышана — в начале своей карьеры она работала двойником Виктории Бекхэм. Изображая знаменитость, Торранс неплохо зарабатывала, так ей удалось накопить деньги на университет.

Как сообщает Page Six, друзья Бруклина подшучивают над ним и говорят, что у него Эдипов комплекс. Но Бруклин отбивается от шуток и утверждает, что ничего подобного в его отношениях с Фиби нет. 

 
 
 
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Lost when you look into my brown eyes

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Пока что Бекхэм и Торранс не афишируют свои отношения и стараются не появляться вместе на публике, но папарацци уже видели парочку во время свиданий. Ранее Бруклин встречался с моделью Ханой Кросс. Влюбленные часто ссорились, новости об их перепалках регулярно появлялись в прессе.

В июле этого года состоялся режиссерский дебют сына Виктории и Дэвида — Бруклин Бекхэм снял клип для группы Jaws на песню End of the World. Он впервые продемонстрировал свои способности клипмейкера и режиссера, о его работе написало множество мировых изданий.

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Отношения, Знаменитости, Бруклин Бекхэм, Сын Виктории Бекхэм.
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