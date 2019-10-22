Сын Виктории Бекхэм встречается с моделью, невероятно похожей на его мать

Новости шоу бизнеса:Сын экс-участницы Spice girls Виктории Бекхэм закрутил роман с 27-летней моделью и актрисой Фиби Торранс.

Личная жизнь 20-летнего Бруклина Бекхэма вновь стала очень обсуждаемой. Все бы ничего, но Торранс невероятно похожа на Викторию внешне.

Как стало известно, о своем сходстве с мамой избранника Фиби не просто наслышана — в начале своей карьеры она работала двойником Виктории Бекхэм. Изображая знаменитость, Торранс неплохо зарабатывала, так ей удалось накопить деньги на университет.

Как сообщает Page Six, друзья Бруклина подшучивают над ним и говорят, что у него Эдипов комплекс. Но Бруклин отбивается от шуток и утверждает, что ничего подобного в его отношениях с Фиби нет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Lost when you look into my brown eyes Публикация от Phoebe Scarlett Torrance (@phoebetorrance) 15 Окт 2019 в 6:35 PDT

Пока что Бекхэм и Торранс не афишируют свои отношения и стараются не появляться вместе на публике, но папарацци уже видели парочку во время свиданий. Ранее Бруклин встречался с моделью Ханой Кросс. Влюбленные часто ссорились, новости об их перепалках регулярно появлялись в прессе.

В июле этого года состоялся режиссерский дебют сына Виктории и Дэвида — Бруклин Бекхэм снял клип для группы Jaws на песню End of the World. Он впервые продемонстрировал свои способности клипмейкера и режиссера, о его работе написало множество мировых изданий.