Джонни Депп предоставит суду данные о лечении своих зависимостей

Новости шоу бизнеса:В Голливуде продолжаются судебные разбирательства между бывшими супругами Джонни Деппом и Эмбер Херд.

В июле этого года голливудский актер Джонни Депп предоставил фотодоказательства избиения его экс-супругой, американской актрисой Эмбер Херд.

Звезда "Пиратов Карибского моря" рассказал, что это он страдал от насилия в семье, что и это Херд бросала в него бутылкой, а также потушила о его щеку сигарету во время отдыха в Австралии.

В свою очередь, адвокаты актрисы назвали заявления Деппа абсурдными и не соответствующими действительности.

Сейчас появилась информация о том, что актер согласился предоставить данные о своем лечении от алкогольной и наркозависимости, которые требовали адвокаты Эмбер Херд: "Депп не может отрицать истину утверждений Херд, что он оскорблял ее и применял к ней насилие, находясь в состоянии алкогольного опьянения, а затем беззаботно отказываться предоставлять доказательства, которые подтверждают или отрицают это".

Напротив, адвокаты Джонни Деппа прокомментировали требования актрисы: "Пусть Эмбер Херд перестанет притворяться, и отчаянно пытаться доказать свою ложь. Если она захочет это сделать, то пусть перестанет убегать от своих показаний".

Напомним, что в 2016 году актриса Эмбер Херд подала на развод с Джонни Деппом, после чего обвинила актера в насилии и избиении.