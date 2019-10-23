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Джонни Депп предоставит суду данные о лечении своих зависимостей

Джонни Депп предоставит суду данные о лечении своих зависимостей
18:58 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:В Голливуде продолжаются судебные разбирательства между бывшими супругами Джонни Деппом и Эмбер Херд.

В июле этого года голливудский актер Джонни Депп предоставил фотодоказательства избиения его экс-супругой, американской актрисой Эмбер Херд.

Звезда "Пиратов Карибского моря" рассказал, что это он страдал от насилия в семье, что и это Херд бросала в него бутылкой, а также потушила о его щеку сигарету во время отдыха в Австралии.

В свою очередь, адвокаты актрисы назвали заявления Деппа абсурдными и не соответствующими действительности.

Сейчас появилась информация о том, что актер согласился предоставить данные о своем лечении от алкогольной и наркозависимости, которые требовали адвокаты Эмбер Херд: "Депп не может отрицать истину утверждений Херд, что он оскорблял ее и применял к ней насилие, находясь в состоянии алкогольного опьянения, а затем беззаботно отказываться предоставлять доказательства, которые подтверждают или отрицают это".

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Напротив, адвокаты Джонни Деппа прокомментировали требования актрисы: "Пусть Эмбер Херд перестанет притворяться, и отчаянно пытаться доказать свою ложь. Если она захочет это сделать, то пусть перестанет убегать от своих показаний".

Напомним, что в 2016 году актриса Эмбер Херд подала на развод с Джонни Деппом, после чего обвинила актера в насилии и избиении.

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Джонни Депп, Эмбер Херд, Судебные разбирательства, Американский актер.
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