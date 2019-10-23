"Фотографии 100 лет": Жанна Бадоева впечатлила сеть архивным снимком

Новости шоу бизнеса:Популярная ведущая тревел-шоу "Орел и Решка" опубликовала фото 20-летней давности.

Сегодня экс-ведущая программы "Орел и Решка" разместила у себя на страничке фото, по утверждению Жанны, фото было сделано, когда она училась на первом курсе. Таким образом ведущая решила запустить флешмоб.

"Всем доброе утро! Этой фотографии лет 20! Первый курс института! Столько времени уже прошло)))) Давайте запустим флэшмоб?! Выкладывайте в ленту и сторис свои фотографи которым уже лет 100( кто столько не живет ещё , то меньше) и ставьте #расчехлимархивы.Посмотрим,как вы изменились))))", - написала у себя на странице Бадоева.

Подписчики решили поддержать новый челлендж, а также положительно прокомментировали снимок телеведущей: "Не очень как-то выглядели для 17 лет", "Жанна красотка что в 20 что сейчас", "Стала ещё красивее!!".

Ранее сообщалось, что на своей официальной странице в Instagram Жанна Бадоева опубликовала кадр, на котором запечатлена вместе со своей дочерью Лолитой.