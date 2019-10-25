Почему королева не смотрит сериал Корона: известна причина

Новости шоу бизнеса:Королевский биограф Роберт Лейси рассказал, почему члены королевской семьи не смотрят знаменитый сериал.

В 2016 году на малые экраны вышел исторический сериал "Корона", посвященный Елизавете II и ее семье. Однако королева Британии категорически отказывается смотреть экранизацию собственной жизни, но вовсе не потому, что недовольна биографическим шоу.

Как заявил биограф королевской семьи Роберт Лейси, по совместительству работающий историческим консультантом в сериале, "Корона", напротив, получилась очень правдивой.

Когда кто-то спрашивает Елизавету II, смотрит ли она шоу, она всегда отрицает. Вероятно, дело в том, что память может трансформировать воспоминания, но факты — никогда, — заявил он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 20 years ago, yesterday, Princess Diana died. Публикация от Queen Elizabeth II (@queen_elizabeth_fanpage) 1 Сен 2017 в 12:05 PDT

Я бы сказал, что "Корона" воссоздает реальную королевскую жизнь. Это не документальное кино, но исторические консультанты проделывают огромную работу, изучают каждую мелочь, чтобы игра актеров соответствовала действительности, — добавил Лейси.

Напомним, что роль Елизаветы II в первых двух сезонах исполняла Клер Фой. В третьем сезоне, премьера которого состоится 17 ноября, эстафету перехватит Оливия Колман. Примечательно, что актриса уже не в первый раз перевоплощается в монарших особ — в прошлом году она изобразила королеву Анну в фильме "Фаворитка", за что удостоилась первого "Оскара" в своей карьере.