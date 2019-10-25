Белла Хадид в бикини похвасталась сексуальной фигурой

Новости шоу бизнеса:Черный купальник подчеркивает фигуру Беллы, поэтому нет ничего удивительного в том, что фотография понравилась большинству аудитории Хадид.

Белла Хадид, которую недавно назвали самой красивой женщиной в мире, радует поклонников своими снимками. Недавно модель продемонстрировала свою фигуру в откровенном купальнике, чем вызвала большой восторг у своих подписчиков.

Хадид опубликовала в своем Instagram снимок в микро-бикини. На фотографии модель стоит под тентом и демонстрирует свои удачные ракурсы.

"Какой красивый тент", – пошутили некоторые из подписчиков Беллы. Это не единственное, чем модель порадовала фолловеров. В stories Хадид также опубликовала видеролик, снятый в ванной комнате. После слухов о воссоединении звезды с бывшим парнем The Weeknd, некоторые пользователи сошлись во мнении, что откровенные снимки адресованы вовсе не фанатам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@bellahadid) 23 Окт 2019 в 5:58 PDT

Напомним, что по исследованиям пластического хирурга Беллу Хадид недавно признали самой идеальной женщиной в мире. По результатам его исследований, основанных на золотом сечении, пропорции лица Беллы идеально соответствовали этой формуле. Второе место заняла певица Бейонсе, а третье – Эмбер Херд.