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Белла Хадид в бикини похвасталась сексуальной фигурой

Белла Хадид в бикини похвасталась сексуальной фигурой
09:30 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Черный купальник подчеркивает фигуру Беллы, поэтому нет ничего удивительного в том, что фотография понравилась большинству аудитории Хадид.

Белла Хадид, которую недавно назвали самой красивой женщиной в мире, радует поклонников своими снимками. Недавно модель продемонстрировала свою фигуру в откровенном купальнике, чем вызвала большой восторг у своих подписчиков.

Хадид опубликовала в своем Instagram снимок в микро-бикини. На фотографии модель стоит под тентом и демонстрирует свои удачные ракурсы. 

"Какой красивый тент", – пошутили некоторые из подписчиков Беллы. Это не единственное, чем модель порадовала фолловеров. В stories Хадид также опубликовала видеролик, снятый в ванной комнате. После слухов о воссоединении звезды с бывшим парнем The Weeknd, некоторые пользователи сошлись во мнении, что откровенные снимки адресованы вовсе не фанатам. 

 
 
 
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Публикация от (@bellahadid)

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Напомним, что по исследованиям пластического хирурга Беллу Хадид недавно признали самой идеальной женщиной в мире. По результатам его исследований, основанных на золотом сечении, пропорции лица Беллы идеально соответствовали этой формуле. Второе место заняла певица Бейонсе, а третье – Эмбер Херд.

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Знаменитость, Бикини, Самая красивая женщина мира, Белла Хадид, Сексуальная фигура.
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