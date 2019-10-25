Звезда сериала "Ривердэйл" откровенно рассказала о тяжелых кинопробах

Новости шоу бизнеса:Звезда нашумевшего американского сериала Ривердэйл, американская актриса рассказала о тяжелых кинопробах.

Звезда "Ривердейла" Камила Мендес призналась в том, что прослушивание для сериала оказалось для нее тяжелым испытанием.

В одном из недавних интервью Камила поделилась подробностями своего прослушивания для роли в сериале "Ривердейл". Пробы вызвали у актрисы большой стресс. Причиной тому стало опоздание на прослушивание, из-за которого Мендес была вынуждена буквально пробивать себе путь к роли.

Я опоздала на прослушивание минут на 30 и была самым последним человеком, которого они пустили. Мне как бы удалось протиснуться на пробы. У меня еще и волосы вились: тогда был дождливый день, — вспоминала Камила.

Испытания на этом не закончились. Камиле все-таки перезвонили и уточнили некоторые детали. Оказалось, что на телеканале CW есть представление о том, как должна выглядеть актриса, поэтому Камила проходила ускоренный курс макияжа. Мендес должна была выглядеть блестяще в прямом смысле этого слова. По словам актрисы, блестеть должны были и щеки, и губы. Справиться с этой задачей ей помог друг, который сделал ей макияж и сделал ее лицо сияющим.

Видимо, усилия все же стоили того, ведь "Ривердейл" сейчас является популярным подростковым сериалом, а персонаж Вероники успел полюбиться поклонникам.